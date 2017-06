"Kriminalität liegt am Rauschgift"

Der scheidende Revierleiter Werner Reuter wünscht sich mehr Polizisten auf der Straße - Was man aus Bud-Spencer-Filmen lernen kann

erschienen am 08.06.2017



Er kam vor zweieinhalb Jahren nach Plauen und sagte, Crystal sei das Hauptproblem in seinem Revier. Jetzt wechselt Polizei-Chef Werner Reuter, 60, dessen Tätigkeitsbereich von Elsterberg bis Schönberg reicht, nach Chemnitz. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Manuela Müller hat ihn vor seinem letzten Dienst im Vogtland getroffen. Ein Abschiedsgespräch über Anarchie, Drogen, die Rolle von Prävention und Bud Spencer.

Sie haben in Ihrer Zeit im Vogtland einige finstere Gestalten festgenommen. Aber viele Kriminelle werden erwischt, verurteilt und tauchen trotzdem immer wieder auf. Wie gehen Sie damit um, Herr Reuter?

Das ist nicht einfach. Meine Kollegen müssen sich ihren Mut erhalten und weitermachen. So einen Fall hatten wir neulich erst. Einer, den wir gut kennen, kam aus der Haft in den Drogenentzug. Danach wurde er entlassen. Das wussten wir zu diesem Zeitpunkt nicht.

Wie groß ist der Kreis der Kriminellen in Ihrem Revier?

Das ist spekulativ, das will ich nicht konkret bemessen. Jede Zahl, die ich nennen würde, wäre zu ungenau. Aber wir haben es zurzeit häufiger mit einem Minderjährigen zu tun, der nach Plauen zurückgekehrt ist und der eine Gang am Tunnel führt.

Wie kommen Sie dieser Anarchie bei?

Vieles hängt vom Kontrolldruck ab und dem damit verbundenen Entdeckungsrisiko. Ist nicht genügend Druck da, gibt es erfahrungsgemäß eine Entwöhnung von den Regeln und eine gewisse Anarchie. Wir müssen mehr Präsenz zeigen in der Öffentlichkeit. Die Polizei muss häufiger zu sehen sein.

Nennen Sie ein Beispiel.

Nehmen wir den Straßenverkehr. Alle beklagen sich über Rücksichtslosigkeit, zu schnelles Fahren, Nötigung im Straßenverkehr. Solche Dinge lassen sich nur durch verstärkte Kontrollen in den Griff bekommen. Mir wäre es lieber, wir hätten weniger zu tun mit sogenannter Fahrerflucht nach Unfällen. Dann könnte ich meine Beamten anderswo einsetzen.

Hat Ihr Revier zu wenige Polizisten?

Aktuell sind wir 184 Leute. Wir bräuchten 20 bis 25 Beamte mehr, um das Sicherheitsniveau zu halten. Das habe ich auch bei einem Besuch des Innenministers in Zwickau gesagt. Ich würde den Streifendienst verstärken und den Kriminaldienst.

Plauen ist nach Leipzig kriminellste Stadt in Sachsen, gemessen an Einwohnerzahl und Anzahl der Straftaten. Wie kommt das?

Bedauerlich, dass es so ist. Die Zahlen zeigen, dass wir eine beachtliche Drogenszene haben. Viele Straftaten haben mit Beschaffungskriminalität zu tun. Kriminalität hängt mit Rauschgift zusammen. Das sieht man auch schön bei Kommissar Rizzo - "Sie nannten ihn Plattfuß". Den Film habe ich früher Studenten auf der sächsischen Polizeihochschule gezeigt.

Man kann von Bud-Spencer-Filmen lernen?

Die Kriminalitätserscheinung ist die gleiche. Es geht um Drogen. Nur die Schärfe und die Hemmschwelle sind anders, dort eben im Neapel der 60er und 70er - hier und heute in unsererem Plauen.

Was sind die größten Probleme in Ihrem Revier?

Wie gesagt, wir haben es in hohem Maße mit dem Dunkelfeld Rauschgiftkriminalität zu tun. Deshalb haben wir 2015 die Arbeitsgruppe Rauschgift eingerichtet. Sie macht Teile dieses Dunkelfelds sichtbar. Zu tun haben wir es vorrangig mit kleinen Diebesbanden, die sich ihr Rauschgift finanzieren wollen und deshalb Diebstähle und Einbrüche begehen. Das sorgt in der öffentlichen Wahrnehmung für zunehmende Unsicherheit. Ähnliches wird mich in Chemnitz erwarten, wo ich nächste Woche meinen Dienst antrete als Revierleiter.

Wie hat sich die Problemlage verändert seit Ihrem Dienstantritt vor zweieinhalb Jahren?

Das hing und hängt davon ab, wer gerade in Haft sitzt, wer auf freiem Fuß ist und welches Klientel zuzieht. Zum Beispiel hatten wir es in der Vergangenheit mal mit einer ganzen Familie zu tun, die sich auf Ladendiebstähle spezialisiert hat. Ich münde immer wieder in der Erkenntnis, dass kein Weg an einer breiten gesellschaftlichen Prävention vorbeiführt, ungeachtet der Notwendigkeit, soziale Lösungen anzustreben.

Was meinen Sie mit Prävention?

Ohne die werden wir den Sumpf im Drogenmilieu nicht ansatzweise austrocknen. Prävention ist eine Basisaufgabe, auch der Polizei. Ich habe immer angeregt, über Prävention zu sprechen, und ich habe im Plauener Oberbürgermeister einen Gesinnungsgenossen gefunden. Zum Beispiel in der Drogenprävention, uns gefällt der pragmatische Ansatz des "Revolution Train".

Das ist die Aktion aus Tschechien, die in einem ausgebauten Zug mit drastischen Bildern Folgen des Drogenkonsums zeigt und den sozialen Abstieg Süchtiger vor Augen führt.

Ja. Die Stadt Plauen hat gute Vorleistungen gebracht, die zuständigen Ministerien davon zu überzeugen, sich für dieses oder ein ähnliches Projekt zu engagieren. So langsam spüre ich eine größere Bereitschaft der Schulen, sich dem Thema anzunehmen.

Warum Schulen?

Es war schon vor Jahren so, dass an Schulen gedealt wird. Ich bin Vater und Großvater. Mir liegt das Wohl der Kinder am Herzen. Langfristig ist Prävention das beste Mittel.

In Ihre Zeit im Vogtland fällt auch, dass die Nazipartei Der dritte Weg verstärkt in Erscheinung tritt. Wie werten Sie das?

Das ist eine kleine Partei, die aufgrund des Grundgesetzes ihre Berechtigung hat. Wir dürfen als Polizei durch unser Tun keine Aufwertung dieser kleinen Gruppe zulassen oder befördern.

Welchen Satz würden Sie Ihrem Nachfolger als Erstes sagen?

Öffne deine Sinne für das Vogtland, höre gut hin und vertraue auf die Wahrhaftigkeit der Menschen hier, sie sind es jederzeit wert.