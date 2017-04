"Kuhflecken-Fußweg" entfacht Sturm der Entrüstung

Von "peinlich" bis "Flickschusterei": Plauener sind empört über provisorische Ausbesserungen auf dem Gehweg der oberen Bahnhofstraße. Sie galt mal als Visitenkarte der Stadt.

Von Elsa Middeke

erschienen am 20.04.2017



Plauen. Am Dienstag stand das Foto im Internet. Seitdem regnet es Kommentare: Ein Abschnitt des Fußwegs der Plauener Bahnhofstraße erregt die Gemüter. Einige Einwohenr mokieren sich über Ausbesserungen auf dem Weg, andere üben Kritik an der Stadtspitze. Doch der "Kuhflecken-Fußweg", wie ein Nutzer ihn nennt, soll keine Dauerlösung sein, heißt es aus dem Rathaus.

Das gehe ja auf keine Kuhhaut, meinen viele Plauener. "War wieder die Kleckserbande am Werk", kommentiert ein Nutzer. "Wie gewollt und nicht gekonnt" sehe das aus, findet ein zweiter. "Lieblos", "dilettantisch", "unglaublich" - es hagelt Kritik. Ab dem Albertplatz bis oberhalb der Filiale der Sparkasse Vogtland ziehen sich die Asphaltflicken, die sich dunkel von den hellen Gehwegplatten abheben. "Und das auf der Eingangs-Zone des Stadtzentrums von seinem Hauptbahnhof aus, direkt vor einem Sparkassengebäude, vor dem Büro-Komplex der Bauplanung Plauen und dem unter Denkmalschutz stehenden Albertplatz", kritisiert ein weiterer Nutzer die Lösung, die laut Stadtverwaltung nur für den Übergang gedacht ist.

Für diesen Gehweg-Bereich seien noch dieses Jahr Erneuerungsmaßnahmen vorgesehen, informierte auf Anfrage der "Freien Presse" Steffen Ullmann, der Fachgebietsleiter Tiefbau im Rathaus. Da die Planungen und Ausschreibungen dafür allerdings noch nicht durch seien, habe man "provisorisch Schadstellen mit Asphalt ausgebessert, um so der Verkehrssicherungspflicht der Stadt Plauen nachzukommen und Unfällen vorzubeugen", erklärt der Bauexperte weiter. Es sei allerdings nicht möglich, die Gefahrenstellen lediglich mit Schildern abzusichern. Ullmann sagt: "Somit wurde die kostengünstigste Variante gewählt." Was die im Internet als "Kuhflecken" bezeichneten Ausbesserungen gekostet haben, war gestern aus dem Rathaus nicht zu erfahren.

Die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft beginnt dieses Jahr auch mit der Sanierung des Wohnblocks neben dem Fußweg. Ein Teil der Ladengeschäfte ist bereits leergezogen.