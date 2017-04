Kultusministerin übergibt Fördermittel für Schulanbau in Plauen

erschienen am 26.04.2017



Plauen. Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) hat heute Vormittag einen Bescheid über 1,5 Millionen Euro für einen geplanten Anbau am Plauener Lessing-Gymnasium übergeben. Ab Herbst sollen in der Bildungseinrichtung acht neue Klassenräume und acht Nebenräume auf vier Etagen entstehen. Auch ein Fahrstuhl und ein Behinderten-WC sind vorgesehen. Damit wird das 1928 eingeweihte Haus barrierefrei. Zum Schuljahr 2018/19 soll der Anbau mit seiner modernen Fassade bezugsfertig sein. Bauherr ist die Stadt. Sie schießt nochmals eine halbe Million Euro zu. (sasch)