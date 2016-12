Kunst ist für ihn ein Lebenselixier

Wolfgang Rudloff steckt andere seit 50 Jahren mit seiner Begeisterung für ästhetische Dinge an. Nur "Kunstbetrachter" will er aber nicht sein.

Von Sabine Schott

erschienen am 07.12.2016



Plauen. Lehrer war nicht Wolfgang Rudloffs Traumberuf. Die Architektur hatte es ihm angetan. Und die Malerei. Der Plauener ist dennoch Pädagoge geworden, war bis vor zehn Jahren als solcher tätig. Seine Leidenschaft für die Kunst und seinen Beruf verquickt Rudloff seit 50 Jahren - in der von ihm etablierten Reihe "Kunstbetrachtungen". Heutzutage finden die Veranstaltzungen im Malzhaus statt. Zu DDR-Zeiten waren sie unter anderem in den Räumen des Kulturbundes am Oberen Graben zu erleben.

"Die Bezeichnung ,Kunstbetrachter' ist mir zu wenig", sagt Rudloff (78). Es gehe darum, seinem Publikum die Kunst als Lebenselixier schmackhaft zu machen und zum Kauf von Kunstwerken zu ermuntern, "damit die Künstler leben können." Ob über Maler des Spätmittelalters, van Eyck in Flandern zum Beispiel oder Dürer in Deutschland, ob über die Künstlergruppe "Blauer Reiter" oder über Städte und Landschaften und deren Bauwerke - der leidenschaftliche Fotograf Rudloff will über Kunst sprechen, die im besten Sinne merkwürdig ist. Was ausschließlich dekorativen Zwecken dient, ist nicht sein Thema.

Rudloff, dessen Vater Arzt war, stammt aus der Reusaer Ecke. Er ist ein Familienmensch, liebt gemeinsame Unternehmungen mit Ehefrau Ingrid. Beide sind länger verheiratet, als es die Kunstbetrachtungen gibt. Sohn Andreas ist ein gefragter Künstler. Auf die Enkel ist er stolz. Wandern, paddeln, Mittelstreckenlauf - das waren Rudloffs Passionen, bevor er alters- und gesundheitsmäßig kürzertreten musste. Über zu wenig Arbeit kann er sich trotzdem nicht beschweren. Seine Veranstaltungen müssen vorbereitet werden, mit Freude lässt er sich dafür auf Zugfahrten inspirieren.

Besucher sind sich einig, dass es sich bei den Vorträgen des Individualisten um "Liebeserklärungen an die Kunst" handle - so lautet auch der Titel eines Films von Uwe Fischer. "Der sollte ursprünglich eine Viertelstunde dauern, schließlich arbeiteten wir daran zweieinhalb Jahre", erzählt der ehemalige Plauener Stadtrat, der für die FDP im Kommunalparlament saß. Damals wie heute hatte er sich für die Städtepartnerschaften eingesetzt. Zu Menschen im österreichischen Steyr und in Siegen hat Rudloff nach wie vor Kontakt und fragt nachdenklich: "Was ist das eigentlich noch wert?"

Träger der Plauener Stadtplakette ist Rudloff längst. Es verwundert nicht, dass ihn nun jemand für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen hat. Er nimmt diese Nachricht erst einmal gelassen auf. Dass sein Publikum ihm die Treue hält, sei für ihn die schönste Würdigung.

Heute Abend, 18.30 Uhr, stehen bei der "Kunstbetrachtung im Malzhaus" Weihnachtskrippen Italiens im Mittelpunkt.