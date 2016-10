Landratsamt steht auf stilisierter Spitzendecke

Der Teufel steckt im Detail, weiß der Volksmund. Was also hat es mit den unregelmäßig in hell und dunkel verlegten Betonplatten in Lichthöfen des Landratsamtes auf sich?

Plauen. Da staunt der Fachmann, und der Laie wundert sich: Die Innenhöfe des künftigen Landratsamtes sind unregelmäßig mit Betonplatten in hellgrau und anthrazit belegt worden. Was wie willkürlich aussieht, erfolgte in Wirklichkeit nach einem Platte für Platte exakt vorgegebenen Plan.

Was machen die da nur - und vor allem warum? fragten sich Beobachter immer wieder, die das Puzzlespiel im Hinterhof des ehemaligen Kaufhaus Horten verfolgten. Der Ablauf der Arbeiten erinnerte an eine Mischung aus Schach und Schiffeversenken.

Das Landratsamt als Bauherr der neuen Verwaltungszentrale hielt sich auf Nachfrage der "Freien Presse" bedeckt: "Die gestalterischen Details sind zwischen Planer und Bauherr abgestimmt", teilte Kreisbauamtsleiter Henry Seifert lediglich mit. Der Plattenbelag auf den rund 250 Quadratmetern in den Innenhöfen 3 und 5 sei Bestandteil des Konzepts gewesen, mit dem das Büro Bolwin & Wulf aus Berlin seinerzeit den Architekturwettbewerb für das Kreishaus gewann.

Architekt Hanns-Peter Wulf gab da schon offener Auskunft: Der Entwurf für die Außenanlagen sei innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Landratsamt Vogtlandkreis (Lavola) durch das Landschaftsarchitekturbüro Lavaland von Laura Vahl in Berlin erarbeitet und von Projektzuständigen des Landratsamtes freigegeben worden. Grundidee: "Die Gestaltung in den Innenhöfen und den Gehwegabschnitten der Rädel- und Forststraße soll die Zusammengehörigkeit der Flächen zeigen, in der Draufsicht ein abwechslungsreiches Bild ergeben und durch Grünelemente aufgelockert werden."

Dies sei letztlich durch die "Abstraktion eines Plauener-Spitze-Musters in stark vergrößertem Maßstab geschehen". Das auf die Gesamtfläche im Raster der Betonplatten übertragene Bild sei "beim Begehen als angenehm abwechslungsreich wahrzunehmen, aus oberen Etagen ansatzweise als ,Teil eines Ganzen' zu erkennen", so Wulf.

Von oben soll es also aussehen wie ein Spitzenmuster? Selbst am Bau Beteiligte kommentieren es in der lakonischen Art, die ihrer Branche eigen ist: "Vom Mond aus vielleicht." Der springende Punkt aber ist: Ist das individuell gestaltete Muster nicht viel teurer gekommen als eine einfache Plattenverlegung? Schließlich wurde das ursprüngliche Budget bereits deutlich überzogen.

Laut Bauamtsleiter Seifert waren für die Außenanlagen rund 350.000 Euro kalkuliert. Das sind weniger als 0,7Prozent der Gesamtkosten des Projekts, das die Kreiskasse mit inzwischen mehr als 50 Millionen Euro (einschließlich Parkhausbau) belastet. Architekt Wulf versichert: "Die ausführende Firma hat keinerlei Mehrpreis für die zweifarbige Verlegung gemäß vorgegebenem Muster verlangt." Auch die verwendeten Beton-Werksteinplatten in zwei Standardfarben seien "ein sehr einfaches, günstiges Material". Wulf: "Noch billiger wäre nur noch Asphalt oder Knochenpflaster." Von "Freie Presse" befragte Gartenexperten bestätigen die Aussage: "Der Mehraufwand ist marginal." Für das Verlegen von rund 2000 Platten liege er bei sechs bis acht Stunden für zwei Personen.

Als "Kunst am Bau" geht das Plattenmuster übrigens nicht durch: Laut Bauamtsleiter Seifert sind dafür im Objekt selbst noch Flächen vorgesehen. "Eine Entscheidung zur konkreten Umsetzung gibt es noch nicht." Die aufwändig gestalteten Innenhöfe werden begehbar sein. Ihre Nutzung - zum Beispiel als Raucherinsel - ist indes nicht vorgesehen.