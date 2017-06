Laster an Zufahrt zu A72-Rastplatz Großzöbern umgekippt

erschienen am 13.06.2017



Plauen. An der Auffahrt zum Parkplatz Großzöbern an der A72 bei Plauen ist in der Nacht zu Dienstag ein Laster von der Fahrbahn angekommen und umgekippt. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt.

Die Zufahrt zum Rastplatz musste während der Bergung des Sattelzugs mehrere Stunden gesperrt werden. (fp)