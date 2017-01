Lehrerin fordert: Keine Prügel-Demo vor der Schule

Nazis, die durch den Schulgarten trampeln. Ein Wasserwerfer vor dem Pausenhof. So geht's nicht, sagte Schulleiterin Undine Schneider. Nun ist sie Zweite geworden in der Wahl der "Vogtländer des Jahres".

Von Manuela Müller

erschienen am 23.01.2017



Plauen. Manche sagten, es würde Kinder verstören, darüber zu reden. Manche sagten, es passierte an einem Feiertag und hätte mit Schule nichts zu tun. Undine Schneider sagt: "Ich war aufgewühlt. Ich konnte in dieser Nacht nicht schlafen."

Der Maifeiertag hat ein Thema in die Karl-Marx-Grundschule getragen, mit dem Grundschulkinder sonst wenig zu tun haben - den Extremismus und seine Folgen. Zweimal gab es im Zuge von Neonazi-Aufmärschen am 1. Mai Ausschreitungen vor der Haustür, weil die Schule direkt an der Demo-Route steht. Männer aus dem Lager der Rechtsextremen trampelten vergangenen Mai durch den Schulgarten und über den Sportplatz.

Undine Schneider ist die Schulleiterin. "Wir tragen die Verantwortung dafür, dass unsere Kinder später nicht bei solchen Sachen mitmachen", sagt sie. Sie traute sich, Stellung zu beziehen. Schweigend hinnehmen und sich damit trösten, dass der 1. Mai nur einmal im Jahr ist, hielt sie nicht für pädagogisch wertvoll. Bei der nächsten Nazi-Demo will sie die Straße vor ihrer Schule blockieren, sodass die Nazis ausweichen müssen. Ihre Anmeldung für den 1. Mai liegt schon in der Behörde - eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass die Rechtsextremen dieses Jahr wieder kommen. Das könnten auch andere Menschen in Plauen tun, die betroffen sind, sagt sie.

"Der Sportplatz ist kein Wutplatz!" Jede Klasse sendete solche Botschaften, schrieb sie auf Blätter, laminierte sie und band sie am Zaun fest. Die Idee, mit den Kindern Plakate zu basteln, kam Undine Schneider in der Nacht nach dem Maifeiertag. "Wir wollten ein Zeichen setzen gegen Gewalt", sagt sie. Dabei ging es nicht ums politische Bekehren. Nicht um Rechts und nicht um Links, sondern um die Frage, wie man miteinander umgeht.

Auch die Erstklässler machten mit. Unter den Eltern gab es Diskussionen darüber, dass man die Kinder schützen sollte, indem man sie von solchen Themen fernhält. Undine Schneider stellt das infrage. Kinder wollen die Welt verstehen. Sie konnten sehen, dass jemand in ihrem Schulgarten randaliert hat. Der Zaun war kaputt getreten, und der Wasserwerfer-Einsatz vor ihrer Schule lief bundesweit durch die Medien. An den Kinder-Plakaten hat sich keiner vergriffen. Sie hingen wochenlang, bis die Lehrer sie wieder einsammelten. Für die Schul-Chefin ein Indiz dafür, dass sie nicht falsch lagen mit ihrer Pädagogik. Geschäftsleute, die das beherzte Auftreten der Schule gut fanden, überwiesen dem Förderverein Spenden. Davon soll im Frühjahr der Matschspielplatz erneuert werden.

Leser der "Freien Presse" haben sie bei der Wahl zum "Vogtländer des Jahres" auf Platz 2 gebracht. Sie sieht es als Auszeichnung für ihr Team. Den Pokal will sie in der Schule aufstellen, damit ihn alle sehen können: "Er zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."