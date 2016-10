Liebesbotschaft an Kirche gesprüht: Gericht macht kurzen Prozess

erschienen am 19.10.2016



Plauen/Zwickau. Ein junger Plauener soll die Initialen seiner Freundin an die Plauener Markuskirche geschrieben haben. Nicht nur dort war er mit seinen Spraydosen unterwegs, davon ist das Gericht überzeugt. An mehreren Orten in Plauen soll er Farbspuren hinterlassen haben. Der 28-Jährige soll 3510 Euro Strafe zahlen.

Das Amtsgericht hatte den Mann bereits zu dieser Geldstrafe verurteilt. Der stritt es ab, für die Schmierereien verantwortlich zu sein. Deshalb hat das Landgericht Zwickau als nächste Instanz die Akte auf den Tisch bekommen. Am Mittwoch zur Verhandlung in Zwickau wartete Richter Torsten Sommer vergeblich auf den Plauener. Der Angeklagte kam nicht. Sommer machte kurzen Prozess und lehnt die Berufung ab.

Gegen die Geldstrafe kann der 28-Jährige trotzdem noch vorgehen. Er könnte Revision beim Oberlandesgericht einlegen oder erneut in Berufung beim Landgericht gehen. Die Frau, deren Initialen er an die Kirche geschrieben haben soll, ist inzwischen seine Ex-Freundin. (manu)