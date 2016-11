Lkw bleibt an Plauener Eisenbahnbrücke hängen

erschienen am 28.11.2016



Plauen. Bei einem Unfall am Montagmorgen in Plauen ist der Schuttgutbehälter eines Lkw an einer Brückenkonstruktion hängen geblieben. Als der 24-jährige Lkw-Fahrer die Eisenbahnüberführung an der Böhlerstraße gegen 7.50 Uhr überqueren wollte, soll sich plötzlich der vordere Deckel des Behälters geöffnet und den Unfall verursacht haben, teilte die Polizei mit. In der Folge fiel der Behälter auf die Fahrbahn und verursachte an dieser sowie an der Eisenbahnbrücke ein Sachschaden von insgesamt 6000 Euro.

Personen wurden nicht verletzt. Der Verkehr wurde bis zur Beräumung gegen 9:45 Uhr über die beiden verbliebenen Fahrspuren an der Unfallstelle vorbei geleitet. Der Bahnverkehr war nicht beeinträchtigt. (fp)