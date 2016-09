Mann bedrÃ¤ngt NeunjÃ¤hrige in der StraÃŸenbahn

Mann bedrängt Neunjährige in der Straßenbahn

erschienen am 20.09.2016



Plauen. Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag ein neunjähriges Mädchen in der Straßenbahn von Chrieschwitz zum Biller angesprochen und bedrängt. Der Mann versuchte, das Kind nach Namen, Wohnort und persönlichen Verhältnissen auszufragen und fasste es dazu auch kurzzeitig an und hielt es fest, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dies bemerkte eine Frau in der Straßenbahn und forderte das Mädchen auf, sich zu ihr zu setzen. Dann stiegen beide zusammen an der Endhaltestelle Neundorf aus. Das Mädchen verlor daraufhin auch den Mann aus den Augen.

Wie sich herausstellte, soll sich der Unbekannte in der Straßenbahn noch mit zwei anderen Kindern unterhalten haben. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum dem unbekannten Mann machen können. Auch die Frau, die das Mädchen zu sich holte, wird gebeten, sich zu melden. Sie wird als schlank beschrieben, ca. 1,60 Meter groß, mit kurzen, blonden Haaren. Sie trug einen grauen, knielangen Rock und ein buntes Trägertop und hatte eine Handtasche mit langem Henkel bei sich. Hinweise bitte an die Polizei in Plauen, Telefon 03741 140. (fp)