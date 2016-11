Mann fährt Elfjährigen an und begeht Unfallflucht

erschienen am 14.11.2016



Plauen. Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag einen Elfjährigen auf der Max-Planck-Straße in Plauen angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Laut Polizei war der Täter in Richtung Geibelstaße unterwegs und winkte den Jungen gegen 15.30 Uhr über die Fahrbahn. Als der Elfjährige die Straße schon fast überquert hatte, fuhr der Mann ruckartig an, kollidierte mit dem Jungen, stoppte wieder und setzte dann seine Fahrt in Richtung Geibelstraße fort. Der Elfjährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen VW Caddy. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 03741/140 Zeugen, sich zu melden. (fp)