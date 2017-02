Mann in Plauen überfallen

erschienen am 01.02.2017



Plauen. Nach einem versuchten Raub in Plauen sucht die Polizei den mutmaßlichen Täter. Opfer war ein 20-jähriger Mann, der am späten Dienstagabend gegen 23.15 Uhr zu Fuß auf der Meßbacher Straße unterwegs war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als er sich in Höhe des Garagenkomplexes Unterm Felsenschlößchen befand, wurde der junge Mann plötzlich von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht. Der Täter forderte Geld. Doch der 20-Jährige wehrte sich, wobei er leicht an der Hand verletzt wurde, und rannte weg. Daraufhin ergriff auch der Räuber die Flucht. Der Tatverdächtige wird als etwa 180 Zentimeter groß sowie zwischen 30 und 35 Jahren alt beschrieben. Er hat eine athletische Figur und ein schmales Gesicht mit gepflegtem Vollbart. Bekleidet war der Unbekannte mit einem schwarzen Mantel, dunkler Hose und dunkler Strickmütze. Für Zeugenhinweise: Telefon 03741 140. (fp)