Mann stirbt bei Zug-Unfall in Plauen

erschienen am 02.12.2016



Plauen. Bei einem Zugunfall ist am Freitagabend in Plauen ein Mann getötet worden. Das teilte die Bundespolizei auf Anfrage mit. Der Mann war nahe der Straße Nach dem Essigsteig im Stadtteil Haselbrunn von einem Zug der Vogtlandbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die Strecke wurde vorübergehend gesperrt. Die Reisenden konnten nach zwei Stunden ihre Fahrt bis zum Oberen Bahnhof fortsetzen. (em)