Maskierter RÃ¤uber Ã¼berfÃ¤llt Plauener VersicherungsbÃ¼ro

Maskierter Räuber überfällt Plauener Versicherungsbüro

erschienen am 31.08.2016



Plauen. Die Polizei sucht nach einem Mann, der mit einer Sturmhaube maskiert am Dienstagnachmittag ein Plauener Versicherungsbüro überfallen und dabei Gewalt angewendet hat. Laut Polizei betrat der Räuber gegen 16 Uhr das Büro an der Reichenbacher Straße und forderte vom anwesenden Angestellten Geld. Der 57-Jährige ging nicht gleich auf die Forderung des Unbekannten ein. Beim Versuch sich zu wehren, sprühte ihm der Täter Reizgas ins Gesicht und schlug auf ihn ein. Der Maskierte griff sich eine Geldtasche, in der sich eine vierstellige Bargeldsumme befand, und flüchtete.

Der Angestellte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Räuber soll zwischen 1,80 Meter und zwei Meter groß sein und vielleicht eine Tarnjacke getragen haben, hieß es. (fp)