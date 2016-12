Mehr als 25.000 Euro Schaden nach Einbruch in Spielothek

erschienen am 13.12.2016



Elsterberg. Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in eine Spielothek in Elsterberg eingebrochen. Laut Polizei drangen die Täter zwischen 1 und 4.15 Uhr in die Spielothek An der Elsteraue ein und brachen zwei Geldautomaten auf. Der Stehlschaden wird mit einem vierstelligen Euro-Betrag beziffert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Plauen, Telefon 03741 140. (fp)