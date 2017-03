Mehrere Autos in Plauen aufgebrochen - Zeugen gesucht

erschienen am 07.03.2017



Plauen. In Plauen sind am Montag mindestens drei Fahrzeuge aufgebrochen worden. Wie die Polizei am Dienstag meldete, schlugen Unbekannte zwischen 7 und 14 Uhr die Seitenscheibe eines VW Polo an der Klopstockstraße, in Nähe der Straßenbahnwendeschleife, ein und entwendeten einen Rucksack und eine Sporttasche. Bei einem VW Golf an der Engelstraße wurde bereits in der Nacht zu Montag das Schloss geknackt und eine Geldbörse mit etwas Bargeld, die Zulassungsbescheinigung und weitere Gegenstände im Gesamtwert von etwa 250 Euro entwendet.

Auf der Straßberger Straße schlugen zwei Männer gegen 20.45 Uhr die hintere Seitenscheibe eines Peugeot 206 ein und durchsuchten das Fahrzeug. Gestohlen wurden ein USB-Stick und eine Sonnenbrille im Wert von insgesamt etwa zehn Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Die beiden Männer werden als ausländisch aussehend beschrieben, einer etwa 1,70 Meter groß, der andere etwas kleiner. Beide trugen ein Basecap, der eine ein schwarzes und der andere eines mit schwarz-weißem Karomuster. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Plauen, Telefon 03741 140. (fp)