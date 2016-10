Millionenspritze für schnelles Internet im Vogtlandkreis

erschienen am 25.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Mit Fördermitteln in Millionen-Höhe kann der Vogtlandkreis seinen Breitbandausbau vorantreiben. Sachsen unterstützt das Vorhaben mit 14,5 Millionen Euro, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Entsprechende Förderbescheide wurden übergeben. Zudem kann das Vogtland auf rund 20 Millionen Euro an Bundesmitteln zurückgreifen. Mit den Geldern soll die Versorgung mit Hochgeschwindigkeits-Internet im Bereich von 50 Megabits pro Sekunde (Mbit/s) in der Region verbessert werden. Bisher verfügen im Vogtlandkreis nur 44,2 Prozent der Haushalte über schnelles Internet.

«Der Vogtlandkreis macht damit einen wichtigen Schritt ins digitale Zeitalter», erklärte Staatssekretär Stefan Brangs. Den Angaben zufolge stockt der Freistaat den Förderanteil für kommunale Breitbandprojekte auf bis zu 90 Prozent auf.

Landrat Rolf Keil begrüßte die Förderung als wichtige Hilfe für die Kommunen. Gerade die digitale Vernetzung ermögliche es den ländlichen Gebieten, mit den Ballungsräumen Schritt zu halten, hieß es.