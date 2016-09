Mordfall Heike Wunderlich: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen 61-JÃ¤hrigen

Mordfall Heike Wunderlich: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen 61-Jährigen

erschienen am 21.09.2016



Plauen/Zwickau. Die Staatsanwaltschaft Zwickau hat gegen einen 61-jährigen Geraer Anklage wegen Mordes bei der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Zwickau erhoben. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Dem Mann wird zur Last gelegt, am 9. April 1987 gegen 23 Uhr im Voigtsgrüner Wald bei Plauen die damals 18-jährige Heike Wunderlich missbraucht und erdrosselt zu haben.

Die Ermittler der Kripo Zwickau waren dem Geraer, der 1987 in Plauen lebte, auf die Spur gekommen, weil an einem der damals sichergestellten Asservate vom Tatort die DNA eines Mannes extrahiert werden konnte. Sie stimmte mit einer Spur in der bundesweiten Straftäterdatei überein. Dort war der Geraer wegen anderer Delikte erfasst. Seit März dieses Jahres befindet sich der Mann in Untersuchungshaft. (fp)