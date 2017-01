Mordfall Wunderlich: Viele Vorstrafen

Der mutmaßliche Mörder von Heike Wunderlich hat schon viele Jahre hinter Gittern verbracht. 1989 schickten ihn Richter bereits einmal wegen eines Sexualdelikts ins Haft.

Von Gabi Thieme

erschienen am 12.01.2017



Plauen/Zwickau. Wie viele Vorstrafen der als Mörder angeklagte Helmut S. wirklich hat, wurde am Donnerstag am sechsten Verhandlungstag im Prozess um die 1987 getötete Heike Wunderlich nicht detailliert öffentlich gemacht. Aber: Es ist eine lange Latte und der Mann ist ausgesprochen gerichts- und gefängniserfahren. Neun Jahre seines Lebens verbrachte der heute 61-jährige gebürtige Zwickauer bisher hinter Gittern. Nach "Freie Presse"-Recherchen listet das Bundeszentralregister 16 Vorstrafen auf. Drei Richtersprüche, mit denen in den 1980er- und 90er-Jahren Haftstrafen ergingen, wurden verlesen. Darunter ein Urteil des Bezirksgerichts Karl-Marx-Stadt von 1989, das die Zuschauer besonders aufhorchen ließ.

Denn auch damals schon musste sich Helmut S. für ein Sexualdelikt verantworten. Er war zu jener Zeit Kranfahrer im VEB Plamag in Plauen. An einem Juni-Abend gelang es ihm, unter einem Vorwand eine Bekannte aus ihrer Wohnung zu locken, um ihn angeblich zu einer gemeinsamen Bekannten zu begleiten. Auf dem Weg durch eine Gartenanlage wurde S. dann anzüglich. Er umarmte die Frau, küsste und befummelte sie und wollte sie nackt sehen. Die Frau wehrte sich, im Gerangel stürzten beide. Schließlich drohte Helmut S., sie umzubringen. Die Frau versuchte zu fliehen und schrie um Hilfe. Ein Passant rettete sie schließlich aus den Fängen ihres Begleiters und brachte sie mit Würgemalen am Hals zur Polizei.

Für die Tat, die die Richter als sexuelle Nötigung werteten, wurde Helmut S. zu zwei Jahren Haft verurteilt - auch wegen diverser Vorstrafen. Sie ereignete sich zwei Jahre nachdem er die 18-jährige Heike Wunderlich in einem Wald nahe Plauen missbraucht und erdrosselt haben soll und für die er sich erst jetzt, knapp 30 Jahre später vor Gericht verantworten muss.

Nebenklageanwalt Herbert Posner aus Plauen sieht nicht nur eindeutige Parallelen zum aktuellen Fall, sondern Beweise für Helmut S.‘ Neigung zu Gewaltanwendung allgemein sowie gegenüber Frauen. "Er kennt keine Hemmungen in Bezug auf Frauen", sagte Posner gestern. Auch wegen gefährlicher Körperverletzung, verbrecherischen Diebstahls, unbefugter Benutzung von Fahrzeugen, Bedrohung, räuberischer Erpressung, Sachbeschädigung und mehrfacher versuchter Republikflucht musste sich S. in der Vergangenheit verantworten.

Seinem Vorstrafenregister ist es zu danken, dass die Ermittler dem Mann überhaupt auf die Spur kamen. Denn seine DNA ist in der seit 1998 beim Bundeskriminalamt geführten Straftäterdatei eingestellt. Als im Februar 2016 zum wiederholten Mal das aus BH, Slip und einem Mopedgurt bestehende "Strangulationswerkzeug" im Mordfall Wunderlich zur DNA-Bestimmung ins Landeskriminalamt gesandt wurde, gab es den ersehnten Treffer. Durch inzwischen weiter verfeinerte Analysemethoden war es Spezialisten in Dresden gelungen, nach fast 30 Jahren den genetischen Fingerabdruck des Täters zu bestimmen. Der mit dem Fall betraute Kriminalist und der DNA-Experte werden nächste Woche in den Zeugenstand gerufen.