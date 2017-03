Mordprozess: Halbschwester belastet Angeklagten schwer

Am 21. Verhandlungstag im Prozess um die vor 30 Jahren in Plauen getötete Heike Wunderlich gab es ein weiteres schockierendes Detail.

Von Gabi Thieme

erschienen am 29.03.2017



Zwickau/Plauen. Die zierliche Frau, die am Mittwoch im Zwickauer Landgericht im Zeugenstand Platz nimmt, wirkt scheu und ängstlich. 30 Jahre hatte sie den Mann nicht gesehen, der wenige Meter von ihr entfernt auf der Anklagebank sitzt. Dabei ist Helmut S. ihr Halbbruder. Sie würdigt ihn keines Blickes. Denn noch immer leidet sie offenbar unter einem Trauma, über das sie viele Jahre lang mit niemandem gesprochen hatte. Als Familienangehörige hätte die 56-Jährige, die extra aus Niedersachsen angereist ist, gestern die Aussage verweigern können. Doch sie will aussagen - wohlwissend, dass sie den Halbbruder damit erheblich belasten würde.

Als Kinder einer gemeinsamen Mutter hätten sie nicht nur zusammen unter einem Dach in Plauen gelebt, sondern auch viel gemeinsam unternommen, erzählt Ilona R. Sie sei zehn, ihr Halbbruder 15 Jahre alt gewesen, als sie Pilze suchen wollten. "Im Wald hat er mir mit runtergelassener Hose ein Spiel vorgeschlagen." Da habe sie sein erigiertes Glied gesehen. Er habe sie an sich herangezogen und aufgefordert, sich darauf zu setzen. "Ich wollte das nicht. Deshalb riss ich aus und rannte ziellos durch den Wald." Sie habe sich verlaufen und sei zu spät heim gekommen. Noch ehe sie über den Grund der Verspätung habe reden können, habe der Vater sie verprügelt. "Von dem Moment an habe ich nie wieder über diesen Vorfall gesprochen. Ich habe das alles verdrängt", sagt sie. Mit dem Halbbruder habe sie ab 1987 keinen Kontakt mehr gehabt, höchstens noch bei Familienfeiern wie seiner Hochzeit im Januar 1987. "Er war ja auch laufend im Gefängnis." Im Januar 1989 sei sie dann in die BRD übergesiedelt.

Als ihr Vater 2001 starb, sei das Geschehen plötzlich wieder hochgekommen. "Ich versuchte erneut, mit meiner Mutter darüber zu reden, doch die wollte das nicht wahrhaben. Deshalb vertraute ich mich schließlich einer Psychologin an. Bei ihr war ich ab 2001 auch in Behandlung", berichtet die Zeugin. Erst vor einem Jahr habe sie schließlich ihrer Mutter von dem Vorfall erzählen können. Da waren die Ermittlungen gegen Helmut S. wegen seiner am Drosselwerkzeug gefundenen DNA-Spur im Mordfall Heike Wunderlich bereits im Gang. Ilona R. war als Schwester bald von den Ermittlern aufgesucht worden. Sie erzählte ihnen von sich aus ihre Geschichte.

Für das Gericht waren die Aussagen gestern von besonderem Gewicht. Da der 61 Jahre alte Angeklagte keine Angaben zum Geschehen macht, versuchen die Richter über Aussagen von Zeugen hinter die Persönlichkeit und den Charakter von Helmut S. zu kommen. Angesichts der Schwere des Verbrechens an Heike Wunderlich gehören dazu auch seine Gewaltbereitschaft und sexuelle Neigungen. Zwar gilt die an der Unterwäsche des Opfers entschlüsselte DNA-Spur als sicher, doch als alleiniges Beweismittel reicht sie für eine Verurteilung nicht aus.

Die Ex-Frau und die damalige Geliebte des Angeklagten, mit denen Helmut S. um die Tatzeit im April 1987 liiert war, hatten dem Frührentner im Prozess keine Neigung zu sexueller Gewalt bescheinigt. Jedoch gab es in der Vergangenheit zwei Verurteilungen wegen sexueller Übergriffe auf Frauen. Noch immer nicht als Zeuge gehört werden konnte ein Kumpane aus den 1980er-Jahren, mit dem Helmut S. oft auf Zechtour unterwegs gewesen sein soll. Er war bereits vor einer Woche als Zeuge geladen, erschien aber nicht. Als die Polizei ihn daraufhin in seiner Wohnung aufsuchen wollte, war er auch dort nicht anzutreffen. Dafür quoll sein Briefkasten über. Die Polizei fahndet nun nach ihm. Das Gericht will ihn vor allem dazu befragen, ob ihm Helmut S. im April 1987 etwas von dem Verbrechen oder der Begegnung mit Heike Wunderlich anvertraut hat.

Fest steht nun anhand von verlesenen Auszügen aus dem DDR-Sozialversicherungs-Ausweis des Angeklagten, dass dieser ab 13. April 1987 vier Tage lang wegen Grippe krankgeschrieben war. Heike Wunderlich starb drei Tage zuvor nach einem nächtlichen Martyrium in einem Wald bei Plauen. In der Tatnacht war es kalt und regnerisch. Noch immer unklar ist, wie sie, die mit dem Moped auf dem Heimweg war, auf ihren Peiniger traf.

Der Prozess wird am 19. April fortgesetzt. Bis zum 14. August sind bisher 41 Verhandlungstage angesetzt. Der Angeklagte, der seit seiner Verhaftung vor einem Jahr im Haftkrankenhaus Leipzig untergebracht war, wurde inzwischen in die JVA Zwickau verlegt.