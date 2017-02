Müll-Zoff erzürnt am Rande der Stadt

Von einer Firma, die den Begriff Umweltservice in ihrem Namen trägt, wird umweltgerechtes Verhalten erwartet. Das haben jetzt die Großfriesener eingefordert. Was sagt das Unternehmen dazu?

Von Peter Albrecht

erschienen am 17.02.2017



Plauen. Bürger aus der Nachbarschaft des Unternehmens Veolia in Großfriesen haben heftige Kritik an den Zuständen auf dem Firmengelände geübt. Ortsvorsteher Wolf Rüdiger Ruppin (CDU) ist mit seinem Auto erst neulich auf der Falkensteiner Straße einem LKW hinterhergefahren. "Der hat massenweise kleines Papier verloren", sagt der Ortschef. "Das hat es alles ins Feld hineingeweht.".

Der Laster gehört zur Recycling-Firma Veolia, die am Ortseingang nahe dem Friesenberg ihren Standort hat und wo die gelben Säcke aus den Haushalten aus Plauen und Umgebung landen. Dass Fahrzeuge des Unternehmens etwas verlieren, habe er nicht zum ersten Mal gesehen. Aber dieses Problem ist nicht das einzige, das Bürger im Dorf vorzubringen haben.

Günter Hegner hat sein Grundstück direkt neben der Anlage der Umweltservice GmbH an der Alten Plauener Straße. Was auf deren Grundstück passiert, konnte er neulich gut sehen. Denn: Eine Wand wurde eingedrückt, und einige der gelben Säcke purzelten in seinen Garten. "Ich bin nicht gegen diesen Betrieb", versichert der Großfriesener. "Aber das muss ordentlich betrieben werden." Zum Unmut im Ort trägt bei, dass nach Schilderungen der Bewohner auch bereits auf dem Betriebsgrundstück gelagerte Abfälle in die Umgebung, unter anderem auf das besagte Feld geweht werden. "Das Zeug geht mit ins Getreide, das liest doch keiner raus", ist sich Hegner sicher. Eine feste Überdachung müsse her.

Und das ist immer noch nicht alles. Ortschef Ruppin berichtet von Ungeziefer und Ratten, die von den teilweise in gelben Säcken vorhandenen Essenresten angelockt würden. Hinzu komme die Fahrweise mancher Veolia-Fahrer. Ruppin schildert einen Fast-Zusammenstoß: Der Laster sei viel zu schnell unterwegs gewesen, so der ehemalige Polizist. "Er hat Zentimeter vor meinem Fahrzeug gestoppt."

Aufgrund all dieser Beschwerden und einer Unterschriftenliste mit 70 Namen von Anliegern hat der Ortschaftsrat einen Forderungskatalog erstellt: Die Punkte reichen von Tempo 30 auf der Zufahrtsstraße über Baumaßnahmen, damit kein Müll mehr vom Gelände gelangen kann, bis zur Belehrung der Fahrer über angemessene Fahrweise und einer Verlagerung der Zufahrtsstraße, die zur Zeit durch ein Wohngebiet verläuft. Zudem wird eine Bekämpfung des Ungeziefers eingefordert.

Man sei zu einer Sitzung mit Vertretern von Veolia bereit, sagt Ruppin. Auch das Unternehmen selbst hofft, bald "in einen direkten Dialog treten zu können", wie es in einer Stellungnahme auf Anfrage der "Freien Presse" heißt. Sprecher Andreas Jensvold: "Als Umweltdienstleister nehmen wir die Beschwerden sehr ernst." Der für Veolia-Niederlassungen in Zwickau, Plauen, Chemnitz und Lichtenstein zuständige Betriebsleiter Michel Devantier versichert: "Wir bedauern die entstandene Belästigung und haben Verständnis für die Beschwerden der Anwohner." Man habe bereits einiges umgesetzt, um die Situation zu verbessern: Die Schädlingsbekämpfung wurde verstärkt und von vierteljährlichem auf vierwöchigen Turnus umgestellt.

Was Verwehungen angeht: "Wir reinigen das Betriebsgelände und das Außengelände regelmäßig. In den zurückliegenden Wochen kam es aufgrund von Schnee und Eis zu Einschränkungen. Liegen gebliebene Verunreinigungen werden beseitigt", heißt es. Um Windverwehungen zu unterbinden, sei ein Käfig um die Verladerampe errichtet worden. Außerdem habe man Fangnetze erneuert. Die beschädigte Wand werde repariert, die Fertigstellung sei noch diese Woche vorgesehen.

Die Fahrer würden regelmäßig auf geltende Tempolimits hingewiesen. Auch Ladungssicherung, um Verwehungen zu unterbinden, sei Bestandteil der Schulungen und Belehrungen. Meldungen von Verstößen gehe man nach. Auf der Zufahrt sind 50 km/h erlaubt. Bei der Ausfahrt aus dem verkehrsberuhigten Bereich des Wohngebietes sei stets Vorfahrt zu gewähren, eine Rechts-vor-links-Regel gilt dort nicht. Das werde aber leider nicht von allen Anwohnern beachtet, heißt es.

Im Plauener Rathaus nimmt man die Beschwerden der Großfriesener sehr ernst - obwohl man von Amts wegen gar nicht der Ansprechpartner dafür ist. "Das Landratsamt ist für die Überwachung zuständig", sagte Baubürgermeister Levente Sárközy in der jüngsten Sitzung des Stadtbau- und Umweltausschusses. "Wir wollen uns aber trotzdem darum kümmern." (mit nie)

Kontakt Bei Beschwerden können sich Anwohner per E-Mail entweder an Standortleiter Stefan Kratzenstein (stefan.kratzenstein@veolia.com) oder auch an Betriebsleiter Michel Devantier (michel.devantier@veolia. com) wenden.