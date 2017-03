Nach Containerbränden in Plauen: Polizei stellt Tatverdächtige

erschienen am 08.03.2017



Plauen. Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch in Plauen eine 20-Jährige gefasst, die im Verdacht steht, drei Papiercontainer an der Schlachthofstraße angezündet zu haben. Den Angaben zufolge, wurde die Frau nach einem Zeugenhinweis an der Jößnitzer Straße gestellt.

Einer der Container brannte laut Polizei vollständig aus, zwei konnten rechtzeitig durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Ob die Deutsche auch für andere Containerbrände in den vergangenen Tagen und Wochen im Stadtgebiet verantwortlich ist, müssen die Ermittlungen zeigen, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. (fp)