Nach Ãœberfall auf Matratzen-Laden: RÃ¤uber darf in die Psychiatrie

Nach Überfall auf Matratzen-Laden: Räuber darf in die Psychiatrie

erschienen am 07.09.2016



Plauen/Zwickau. Das Landgericht in Zwickau hat am Mittwoch einen 40-jährigen Räuber für schuldunfähig erklärt. Der ehemalige Drogenkonsument hatte im Mai einen Matratzen-Laden in Plauen überfallen und die Verkäuferin angeschossen. Später ging er zur Polizei und stellte sich. In seinem Gerichtsprozess bettelte er darum, in den Maßregelvollzug zu kommen. Nur dort fühle er sich sicher. Er leide unter Verfolgungswahn, sei auf der Flucht und glaube, dass die Russenmafia ihn töten will. Mit dem Raubüberfall habe er bezwecken wollen, dass die Justiz ihn aus dem Verkehr zieht. Bereits vor drei Jahren hatte er eine Tankstelle in Weischlitz überfallen, weil er ins Gefängnis wollte. Ein Gerichtspsychiater bestätigte ihm schwere Störungen. Es bestehe die Gefahr, dass er Suizid begeht und jemanden mitnimmt in den Tod, so der Gutachter. Am Dienstag wurde der gebürtige Plauener nach Rodewisch in die Psychiatrie gebracht. Das Gericht ordnete eine Zwangsunterbringung an. (manu)