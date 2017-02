Nachlass der Kunstschule: Neuer Ruck für Rückhol-Aktion

700 einst verschenkte Arbeiten der früheren Plauener Künstlerschmiede sollen in die Spitzenstadt zurückkommen. Hofft man vergeblich?

Von Sabine Schott und Uwe Selbmann

erschienen am 10.02.2017



Plauen. "Gott sei dank kommt wieder Bewegung in die Sache", sagt Petra Macht vom Forum Zukunft Elsteraue, einem Zusammenschluss Plauener Vereine. Durch einen "Freie Presse"-Beitrag hatten sie sowie ihre Mitstreiter Christian Pöllmann und Renate Wünsche von den Plänen der Stadt Plauen erfahren, den vor 40 Jahren kostenlos abgegebenen Nachlass der Plauener Kunstschule wieder dauerhaft in der Spitzenstadt zur Verfügung zu stellen.

Bei der textilen Hinterlassenschaft handelt es sich um 700, teils mehrbändige Arbeiten, für die Mitte der 1970er-Jahre hier offenbar keine Verwendung mehr bestand. Im Gegenteil: Die Publikationen lagerten im Keller der damaligen Kreisbibliothek Plauen, einige begannen zu schimmeln - so weiß es die Direktorin der Zwickauer Hochschul-Bibliothek, Reingard Al-Hassan. Der Zustand der Kunstschul-Arbeiten sei ausführlich dokumentiert worden. Kein Vergleich zu heute, erklärt Al-Hassan: "Größere finanzielle Mittel wurden für die Bestandserhaltung aufgewendet: eigene finanzielle Mittel für Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten und Mittel zur Schimmelbeseitigung und Restaurierung von der Landesstelle für Bestandserhaltung in Dresden."

In der Zweigbibliothek Reichenbach sei die Sammlung in einem Extraraum mit modernem Regalsystem geschützt untergebracht worden, so Al-Hassan. Für die gute Erhaltung ist der Plauener Künstler Klaus Helbig sehr dankbar. Dennoch spricht er sich vehement dafür aus, dass die einstige Schenkung zurückgeholt wird.

Christian Pöllmann vom Forum Zukunft Elsteraue kann nicht glauben, dass genau diese Arbeiten eine historische Grundlage für die textiltechnische Ausbildung sein sollen: "In den Jahren seit dem Übergang nach Reichenbach hatten laut Nutzerverzeichnis in der Bibliothek nur drei Leute Einsicht genommen, einer davon war ich." Offensichtlich sei das Kunstschul-Erbe in Reichenbach und Schneeberg nicht so wesensbestimmend.

Pöllmann war innerhalb seines Engagement in der Bürgerinitiative Bitex für den Erhalt der Fachhochschule Reichenbach auf das Kunstschul-Erbe gestoßen. Im Januar 2013 habe er sich dort erstmals "kreuz und quer" durch die erhaltenen Musterbücher und wissenschaftlichen Abhandlungen gelesen. Auf allen Beständen befänden sich Stempel der Stadt Plauen und der Kunstschule", sagt Pöllmann.

Gegenüber "Freie Presse" äußerte sich Klaus Helbig über die damals frühere prekäre Lage: "Alles wäre im Müll gelandet, wenn wir die Arbeiten nicht gerettet hätten." Retten meint in dem Fall die Schenkung. Bei der Wiederbeschaffung der Original-Entwürfe und Zeichnungen will Helbig zusammen mit Kulturbürgermeister Steffen Zenner (CDU) nicht locker lassen und den späteren Verbleib des Traditions-Erbes notfalls auf der politischen Schiene klären. Im März soll's nach Zwickau gehen, um die Rückgabe oder zumindest eine Dauerleihgabe zu erbitten.

In Plauen drückt man die Daumen für den Erfolg der Mission "Kunstschul-Erbe", macht sich andererseits aber auch nicht zu viele Illusionen. Denn laut Gesetz ist Plauen einfach nicht der Eigentümer.

Ein Teil der Unterlagen ist bereits digitalisiert worden. Dieser steht also ohnehin im Internet der Allgemeinheit zu Verfügung. "Wegen der guten bibliothekarischen Vorarbeit konnte dieser Bestand als eines der ersten Projekte ins Digitalisierungsprogramm von Sachsen aufgenommen werden", erklärt Al-Hassan. Es handele sich dabei um alle Werke der textiltechnischen Materialien vor dem Jahre 1901. Die elektronische Speicherung werde demnächst abgeschlossen.