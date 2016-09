NaserÃ¼mpfen an der PÃ¶hl: Eine halbe Million fÃ¼r Toiletten?

Naserümpfen an der Pöhl: Eine halbe Million für Toiletten?

Für viel Geld soll an der Talsperre bei Voigtsgrün eine Halle zu einem Sanitärgebäude umgebaut werden. Das sei Geldverschwendung, lautet der Vorwurf. Es ist nicht der einzige.

Von Gunter Niehus

erschienen am 22.09.2016



Plauen/Pöhl. Wozu einen Toiletten-Tempel, wenn nachts auf vielen Wegen kein Licht brennt? Wozu Waschmaschinenanschlüsse, wenn der Weg bei Starkregen zum Sturzbach wird? Die Voigtsgrüner Camper verstehen die Welt nicht mehr. Der Zweckverband Talsperre Pöhl will auf ihrem Platz eine Lagerhalle in einen 1-A-Sanitärtrakt umbauen. Toiletten, Wasch- und Duschräume sind ebenso angedacht wie eine barrierefreie Dusche, ein Kiosk, ein Raum zum Wäschewaschen und einer zum Geschirrspülen.

Soviel Luxus hat seinen Preis. 650.000 Euro wird der Bau nach einer ersten Schätzung kosten. Diesen Betrag hatte Zweckverbands-Geschäftsführerin Mariechen Bang kürzlich genannt. "Was für eine gigantische Geldverschwendung!" schimpft Camper Roland Klein. "Und dazu noch völlig sinnlos. Dieses Sanitärgebäude braucht hier kein Mensch." Es gebe bereits zwei Trakte mit insgesamt 42 Toiletten.

Klein hat sich mit weiteren Campern versammelt, um zu beraten, wie es in Voigtsgrün weitergehen soll. Die Gruppe steuert einen der beiden bestehenden Sanitärtrakte an. "Hier müsste die Fassade ein wenig ausgebessert werden", sagt Wolfgang Knoll und zeigt auf eine Stelle, wo Beton abgeplatzt ist. Im Eingangsbereich sind zwei Fliesen gesprungen. Insgesamt sehen die Toiletten aber erheblich besser aus, als in so manchem Landgasthof. "Man könnte mit kleinem Aufwand und wenig Geld alles in Ordnung bringen", sagt Knoll. "Wenn man nichts macht, muss man in zehn Jahren alles abreißen."

Mit kleinem Aufwand - diese Formulierung fällt oft. Zu tun gäbe es auf dem Voigtsgrüner Campingplatz einiges. "Nachts ist ein Teil der Wege stockdunkel", sagt Gerd Helbig, der gemeinsam mit Roland Klein und Wolfgang Knoll eine Inspektionstour durch das Gelände macht. Lampen würden helfen. Dann wurde der Weg kürzlich für zirka 50.000Euro instand gesetzt. Teilweise hat man aber das Schnittgerinne daneben weggelassen. Wenn es stark regnet, wird der Weg zum Bach, weil das Wasser nicht weg kann. Dann wäre da noch der Tanzplatz, der schon bessere Tage gesehen hat. "Hier ist jahrelang fast überhaupt nichts passiert", sagt Roland Klein. "Und jetzt soll mit Riesenaufwand ein sinnloses Sanitärgebäude entstehen."

Die Camper haben erst über den Buschfunk und die Zeitung davon erfahren. Nun sammeln sie Unterschriften dagegen. Sie befürchten, dass die Edeltoiletten zum Teil über die zurzeit steigenden Pachtgebühren finanziert werden sollen. Doch beim Zweckverband hält man am Großprojekt fest. "Wir müssen mittelfristig Standards schaffen und weiterentwickeln, um neues Gäste-Potenzial an die Talsperre Pöhl zu locken", teilte gestern der Vorsitzende mit, Landrat Rolf Keil (CDU). "Auf dem Campingplatz Voigtsgrün sind derzeit 499 Parzellen unter Mietvertrag. Eine Minderheit der Dauercamper - wesentlich weniger als die Hälfte - hat sich gegen diese Baumaßnahme ausgesprochen."

Dies lassen die Camper freilich nicht gelten. "Der Zweckverband informiert uns Camper so schlecht - viele haben von den Plänen ja gar nichts mitgekommen", sagt Roland Klein. "Geschäftsführerin Bang hatte versprochen, ein Mal im Jahr mit uns über Probleme und Pläne zu sprechen. Nicht einmal das ist bis jetzt passiert."