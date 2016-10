"Nette Toilette": Die Lösung für Plauens drängendstes Problem?

Damit könnte dem wilden Pinkeln der Kampf angesagt werden: Für einen Obolus in Gaststätten der Innenstadt aufs Klo gehen. Das Konzept klingt aber simpler, als es ist.

Von Pamela Geissler

erschienen am 20.10.2016



Plauen. Wer kennt es nicht? Mal schnell in die City, ein bisschen einkaufen, und schon ist man Stunden unterwegs und muss auf die Toilette. Dann geht die große Suche nach einem öffentlichen WC los. Schließlich will man nicht wildpinkeln.

Das Natürlichste der Welt bereitet auch im Rathaus immer wieder Kopfzerbrechen. Einen Lösungsvorschlag hätten jetzt die Vertreter der Linksfraktion. Sie wollen Abhilfe mit dem deutschlandweit in über 200 Städten funktionierenden Konzept "Die Nette Toilette" schaffen.

Wie das genau läuft? Die Kommunen zahlen beteiligten Gastronomen die Reinigungskosten für ihre WCs. Dafür dürfen die Bürger ihre Notdurft in den Kneipen und Restaurants verrichten. Das ist clever: Denn so sparen die Städte die Kosten für den Neubau öffentlicher Toiletten. Im Gegenzug erhalten die Gastronomen eine Aufwandsentschädigung für die Reinigung - und vielleicht neue Gäste. "Das ist für alle Beteiligten eine Win-win-Situation", erklärt Myriam Henninger vom Citymanagement im baden-württembergischen Aalen. Dort ist die nette Idee im Jahr 2000 geboren worden.

Damit Einwohner und Touristen sofort erkennen, wo "Die Nette Toilette" zu finden ist, erhält, wer mitmacht, einen Aufkleber an der Eingangstür - in der Signalfarbe Rot. Weiterhin werden Plakate in der Stadt ausgehängt. Noch gibt es "Die Nette Toilette" in keiner sächsischen Stadt. Aber in Plauen wird das Konzept zumindest schon heiß debattiert. Linke-Stadtrat Klaus Jäger gefällt es gut, es sei sehr gastfreundlich. Allerdings sieht Baubürgermeister Levente Sárközy das Ganze skeptisch. Seine Begründung: Die Stadt stelle bereits vier öffentliche Toiletten. Die mehrmalige tägliche Reinigung koste jährlich im Schnitt 18.000 Euro, so Sárközy. Er sagt: "Eine weitere finanzielle Belastung lehnt die Stadtverwaltung ab." 2500 Euro müsste die Stadt für Nutzungsgebühr und Aufkleber zahlen.

Was aber meinen Plauens Gastronomen? Matthias Reimann aus dem Schnitzelparadies am Postplatz berichtet zum Beispiel, dass regelmäßig Leute kämen und aufs Klo wollten. Manche würden 50 Cent zahlen. "Wenn ordentlich gefragt wird, haben wir meistens kein Problem damit", sagt er.

Andere Kneiper sind gegen das Konzept. Schlechte Erfahrungen in puncto Sauberkeit seien der Grund dafür. Eine Café-Betreiberin in der Innenstadt wird noch deutlicher: "Die Leute verlassen die Toiletten in schmutzigem Zustand." Deshalb verlange man einen Obolus oder lasse nur Gäste aufs stille Örtchen.

Solange es das Konzept in Plauen nicht gibt, müssen andere Lösungen her, etwa eine bessere Ausschilderung der vorhanden öffentlichen WCs. Diese Standorte befinden sich an der Melanchthonstraße, im Lichthof des Rathauses und zwei Mal an der Jößnitzer Straße.

Hinweise seien mehr oder weniger versteckt, räumt Peter vom Hagen, Betriebsleiter der Plauener Gebäude- und Anlagenverwaltung, ein. Er stellte in Aussicht, dass der Bauhof neue Schilder anbringt. Pro Wegweiser fielen 75 bis 80 Euro an.