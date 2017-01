Neue Busse mit Schutzkabine: Der Fahrer sitzt jetzt hinter Glas

Die Plauener Stadtbusse haben abschließbare Cockpits. Sie sollen die Fahrer vor Angriffen und Spuck-Attacken schützen. Es geht auch um ein besseres Arbeitsklima.

Von Manuela MÜller

erschienen am 20.01.2017



Plauen. Die neuen Busse sind Exoten im Vogtland. Ihr Fahrer sitzt im Glaskasten. Es gibt einen Bildschirm, auf dem er sieht, was hinter ihm passiert, und es gibt ein Fenster zum Ticket-Verkauf in der Scheibe. "Wir sind im Landkreis die einzigen mit solchen Kabinen", sagt Barbara Zeuner, Geschäftsführerin des Straßenbahn-Verkehrsbetriebes. Sie modernisiert die kleine Stadtbus-Flotte des Unternehmens. Seit wenigen Tagen fahren diese drei Mercedes-Busse durch Plauen. Bis Ende nächsten Jahres will sie zwei weitere kaufen.

Die Sicherheitskabinen sollen den Fahrer nicht nur vor aggressiven Passagieren schützen. Es geht auch um das Klima am Arbeitsplatz. Aller 400 Meter muss der Stadtbus anhalten. Bei Kälte zieht es, im Sommer brüten die Fahrer acht Stunden hinterm Lenkrad. Einen Stadtbus voll zu klimatisieren, wäre energetischer Unfug, sagt der Controller des Unternehmens.

Matthias Hilbig ist Betriebsrat. Bevor die neuen Busse kamen, befragte er die Fahrer nach ihren Wünschen. Die Kabine sei am häufigsten genannt worden. Hilbig zufolge haben die Glaswände noch einen Vorteil: "Wir haben auch Fahrgäste, die stundenlang im Bus sitzen und mit dem Fahrer erzählen. Das lenkt ab."

Seit 15 Jahren fährt Hilbig Bus und Straßenbahn. Seitdem hätten die Aggressionen gegenüber den Fahrern nach seinem Empfinden zwar nicht zugenommen. "Flüchtlinge sind mit die vorbildlichsten Fahrgäste, die wir haben. Die zeigen sofort den Fahrausweis", sagt er.

Angepöbelt zu werden, gehöre aber zum Arbeitsalltag. Verspätungen und Ticket-Kontrollen seien heikle Momente für den Busfahrer, denn nicht jeder zahlt freiwillig. "Manche drohen uns Gewalt an. Darauf hat keiner von uns Lust", sagt Hilbig. Drei der Fahrer sind nach Aussagen der Geschäftsleitung angespuckt worden, seit die Stadtbus-Linie vor zehn Jahren eingeführt wurde.

In den Bussen sitzen häufig Frauen am Steuer. Sechs der 14 Busfahrer, die die Straßenbahngesellschaft beschäftigt, sind weiblich. Nachts geht ihr Dienst an den Wochenenden bis 1.15 Uhr. Die Gäste, die sie in der Spätschicht chauffieren, haben oftmals einen Kneipenbesuch oder eine Feier hinter sich. "Wir haben ein anderes Klientel als die Busbetriebe im ländlichen Raum", sagt Geschäftsführerin Barbara Zeuner. Das sei ein Grund, weshalb sie als erstes Unternehmen im Vogtland Busse mit abschließbarem Cockpit auf die Strecke schickt. In Berlin waren ähnlich ausgerüstete Busse vor acht Jahren nach einer Sicherheitsdebatte eingeführt worden.

In den Plauener Straßenbahnen gehört die Kabine seit Jahrzehnten zur Grundausstattung. "Super Sache. Du kannst dich reinsetzen, abschließen und in Ruhe arbeiten", sagt Betriebsrat Matthias Hilbig.