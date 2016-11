Neue Details zur Wende-Demo: Russischer Soldat ignoriert Befehl

Ex-Nachrichtenoffizier Nikolay Cherinko hatte am 7. Oktober 1989 in Plauen Angst um seine kleine Familie. Ob diese Angst die Geschichte beeinflusst hat, weiß keiner. Gestern stand Cherinko mit seiner Tochter am Wende-Denkmal.

Von Manuela Müller

08.11.2016



Plauen. Geschichte lässt sich von vielen Seiten erzählen. Dies ist die Geschichte von Nikolay Cherinko. Gestern vor dem Wendedenkmal begegnet ihm der Kalte Krieg wieder, 25 Jahre nachdem er damit abgeschlossen hatte. Cherinko besuchte Plauen, um seiner 28-jährigen Tochter ihren Geburtsort zu zeigen und um den OB zu treffen.

Er war Oberleutnant bei den sowjetischen Einheiten und von 1985 bis ins Jahr 1991 in Plauen stationiert. Nikolay Cherinko war Nachrichtenoffizier. Kein Agent, sondern vielmehr ein Offizier, der Post, Telegramme und Pakete der Kaserne verwaltet. Mit dem Militärjeep fuhr er fast täglich nach Altenburg, um die Post zu holen. Altenburg war ein zentraler Anlaufpunkt für die Nachrichtenlogistik der Sowjetarmee in der DDR, sagt Cherinko.

Am 7. Oktober 1989, an jenem Samstag, als in Plauen die friedliche Revolution Fahrt aufnimmt, erhält Nikolay Cherinko einen Befehl. Der Befehl kommt aus Klein-Moskau. Das liegt in Wünsdorf, einem Örtchen eine Stunde südlich von Berlin und ist sowjetisches Hauptquartier. "Ich sollte dafür sorgen, dass 30 bewaffnete Soldaten in unsere Kommandantur kommen und sich bereithalten", sagt Cherinko. Seine Kommandantur sitzt zu diesem Zeitpunkt an der Neundorfer Straße. Dort, wo jetzt das Landratsamt ist.

Cherinko gibt an, in die Kaserne nach Neundorf gefahren zu sein, als er den Befehl erhalten hat. Dort habe es einen neuen Oberst gegeben. "Ich habe ihm erklärt, das können wir nicht machen. Wenn etwas außer Kontrolle gerät, dann gibt es hier Krieg, habe ich gesagt", erzählt Cherinko. Die meiste Angst hat der junge Nachrichtenoffizier um seine Familie. Die Frau und seine beiden Töchter wohnen mit ihm zusammen in der Kommandantur, dritte Etage. In den Tagen zuvor haben Plauener vor den Türen des Gebäudes bergeweise Müll abgelagert. "Ich hatte Angst, dass die Soldaten die Nerven verlieren und die Lage eskaliert, wenn es Provokationen vor der Tür gibt", sagt Cherinko, inzwischen 56 Jahre alt. Der junge Soldat gehört zu den Privilegierten mit Sonderrechten, die sich in Plauen frei bewegen dürfen. Er hat Freunde in der Stadt, einen Maler zum Beispiel. "Ich kannte die Stimmung im Volk."

Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) war in dem Pulk der Demonstranten an jenem 7. Oktober in Plauen: "Wir hatten Angst, dass die Sowjetarmee an der Seite des Regimes die Demonstration niederschlägt."

Seit dem Abzug der Streitkräfte war Nikolay Cherinko nie wieder in Plauen. Er studierte und arbeitet heute als Bauunternehmer in der Ukraine, rund 150 Kilometer von Kiew entfernt. Durch Zufall besuchte er gestern Plauen. Seine Nichte lebt im Erzgebirge, betreibt dort den Hilfsverein Ukraine-Freunde-Erzgebirge. Auf der Hochzeit der Nichte lernte Cherinko einen Journalisten aus Plauen kennen, der den Besuch angeregt hat. Für Cherinko, der den Hilfsverein in der Ukraine unterstützt, ein Arbeitstermin.

Er sucht moralische Unterstützer für die Wende in seiner Heimat.