Neue Kriechzone spaltet die Gemüter

Die erste Tempo-20-Zone in Plauen soll für ruhigere Straßen sorgen. Auf anliegende Unternehmer hat sie einen gegenteiligen Effekt. Für sie gibt's ein drängenderes Problem.

Von Elsa Middeke

erschienen am 14.11.2016



Plauen. Fast drei Monate ist sie jetzt alt: Plauens erste Tempo-20-Zone in der Stresemann- und der Forststraße. Mitte Oktober hat die Stadtverwaltung die Extra-Schilder, die auf die neuen Verkehrsregeln rund ums künftige Landratsamt aufmerksam gemacht haben, wieder abgebaut. Eingerichtet worden ist das Tempolimit, weil nach dem Einzug der Kreisbehörde mit mehr Fußgängern gerechnet wird. Auch soll die Stresemannstraße als Geschäftsmeile gestärkt werden. Die Bilanz nach den ersten Monaten Schneckentempo fällt in der Plauener Verkehrsbehörde, bei anliegenden Händlern und der nahen Grundschule gemischt aus.

Direkte Nachteile haben die befragten Unternehmer durch die 20er-Zone keine festgestellt, ihren Kunden seien auch keine entstanden, sagen sie. Allerdings schmunzelt Mareike Herziger aus dem Schuhmacher-Laden von Steffen Albrecht an der Forststraße: "Tempo 20? Da hält sich doch keiner dran." Auch Ulrich Roßner von der gleichnamigen Fleischerei schräg gegenüber, Ecke Stresemannstraße, sagt: "Man merkt keinen Unterschied zu vorher." Aus dem Geschäft Fahnen-Fassmann wenige Meter weiter heißt es: "20 fährt hier keiner. Tempo 30 einzurichten wäre viel besser."

Klare Vorteile durch das Tempolimit sieht dagegen Friseurmeisterin Birgit Schwartz, die ihren Salon an der Stresemannstraße hat: "Für die Kunden ist es angenehmer, wenn es vor dem Laden leiser ist." Wenn in den engen Straßen langsamer gefahren werde, sei es außerdem für ältere Menschen und Kinder sicherer, so Schwartz. Mit Erfahrungswerten von Kindern oder Eltern im 20er-Bereich kann Schulleiterin Undine Schneider von der Grundschule Karl-Marx am oberen Ende der Forststraße nicht dienen - ihr sei bisher nichts zu Ohren gekommen, sagt sie. "Ich wüsste auch nicht, dass es negative Meinungen gibt oder Eltern einen anderen Weg wählen."

Nach Temposündern, die in der Limit-Zone 20 plus fahren, hat die Stadtverwaltung bisher nicht Ausschau gehalten, wie Evelyn Schramm von der Straßenverkehrsbehörde auf Anfrage mitteilt. "Wir befinden uns noch in der Eingewöhnungsphase", erklärt sie. Es gebe auch keine nennenswerten Beschwerden oder Anregungen zu den neuen Verkehrsregeln.

Eine Beanstandung haben zumindest mehrere Händler, frisch eröffnetes Parkhaus hin oder her: Die Stellplätze würden immer weniger, beklagt Mareike Merziger. Erst abends ab acht Uhr werde man in den Straßen fündig. "Die Parkplatzsituation ist bescheiden", merkt auch Katrin Pürschel, Angestellte bei Copy-Partner, an. Das Halteverbot vorm Laden sollte eigentlich bis Ende Oktober wieder weg, fügt sie hinzu. Aber die gelben Kreuze auf dem Asphalt verbieten das Parken auch jetzt noch. Eine Antwort aus dem Landratsamt auf die Frage, wann dort wieder Autos halten dürfen, stehe noch aus, so Pürschel.