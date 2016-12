Neue Mülltonnen für alle: Abfallsystem wird umgekrempelt

Gerade erst sind neue, höhere Müllgebühren im Vogtland beschlossen, da ist die nächste Änderung schon in Sicht: Es beginnt die Diskussion zur Harmonisierung der unterschiedlichen Abfallsysteme zwischen Plauen und dem übrigen Landkreis.

Von Uwe Selbmann

erschienen am 16.12.2016



Plauen. Der Vogtlandkreis unternimmt einen neuen Anlauf, die bisher unterschiedlichen Abfallwirtschaftssysteme der Stadt Plauen und des übrigen Landkreises zu vereinheitlichen. Landrat Rolf Keils (CDU) erklärtes Ziel ist es, Beteiligte und Betroffene einzubeziehen in die Diskussion, wie die Abfallentsorgung in der Region künftig am besten zu regeln ist. Die Debatte soll jetzt beginnen und im Laufe des kommenden Jahres abgeschlossen werden.

2018 will Keil dann technische Voraussetzungen dafür schaffen lassen, dass das neue Entsorgungssystem ab Januar 2019 reibungslos umgesetzt werden und für die gesamte Region gelten kann. Aus gesetzlichen Gründen ist der Landkreis dazu verpflichtet, spätestens zu diesem Termin die bisher unterschiedlichen Regelungen zum Beispiel zur Abfuhr von Hausmüll zu vereinheitlichen. Ein erster Anlauf war 2013 im Kreistag gescheitert.

Das lag Beobachtern zufolge zum einen am damals künstlich aufgebauten Zeitdruck als auch an der weit verbreiteten Zufriedenheit mit dem jeweiligen System: In Plauen gibt es eine pauschale Regelung mit Pflichtleerungen. Einfluss nehmen können Nutzer nur über die Wahl von Behältergrößen und Abfuhrrhythmus. Nachteil: Das System bietet kaum Anreize zur Müllvermeidung. Im großen Rest des Landkreises hat man sich ans Banderolensystem gewöhnt: Erst wenn die Tonne wirklich voll ist, wird sie damit versehen und auf die Straße gestellt. Kritiker werfen diesem System vor, dass es dazu einlädt, Müll auch illegal und anders als über die Tonne zu entsorgen.

Der Kreistag hat jetzt Prämissen beschlossen, die für das neue System ab dem Jahr 2019 gelten könnten. In den nächsten Wochen sollen sich Wohnungsbaugesellschaften sowie Interessenvertretungen von Mietern und Vermietern dazu äußern. Die "Freie Presse" nennt hier die wichtigsten Knackpunkte aus dem Papier, die nun zur Diskussion stehen:

Hausmüll/Restabfälle: Die Hausmüllabfuhr soll künftig über neue Mülltonnen mit einem Identsystem erfolgen. Vorteile: Das Beschaffen von Banderolen entfällt. Und: Die Entsorger haben anhand eingebauter Transponderchips die Kontrolle, dass Grundstückseigentümer ihre Tonnen tatsächlich leeren lassen. Geplant ist, dass die Behälter von der beauftragten Entsorgungsfirma zur Verfügung gestellt und nicht gekauft werden müssen. Entfallen soll auf Empfehlung des Abfallwirtschaftsausschusses - eines Gremiums von gewählten Kreisräten - die bisher in Plauen genutzte 60-Liter-Tonne.

Pflichtleerungen: Um zu verhindern, dass Restabfälle über Biotonne, gelben Sack oder gänzlich illegal entsorgt werden, soll eine Mindestmüllmenge von fünf Liter je Einwohner und Woche vorausgesetzt werden. Das sichere, dass bei Großwohnanlagen entsprechend große Behälter zur Verfügung stehen.

Gebührenpflichtige: Unklarheit gibt es noch darüber, wer überhaupt als gebührenpflichtig herangezogen wird: Haushalte oder Grundstückseigentümer. Im ländlichen Bereich stimmt das zwar oft überein. In Städten ist davon aber abhängig, ob Mieter ihre Müllgebühren direkt oder über Nebenkosten zahlen.

Papier- und Pappabfälle: Für die Entsorgung wird ein "grundstücksnahes Holsystem" angeregt - 14-täglich mit 240- und 1100-Liter-Behältern. Behältergemeinschaften sollen zulässig sein.

Biomüll: Eine Ausweitung der Biotonnen für organische Abfälle ist vorgesehen - ob mit oder Biofilterdeckel gegen Gerüche ist offen und eine Kostenfrage. Die Entsorgung soll 14-täglich erfolgen. Entfallen sollen dafür die bisherigen Sammelaktionen von Grüngut im Landkreis. Rechnung tragen will man dem Fakt, dass es auf dem Land viele Eigenkompostierer gibt.

Müllgebühren: Erklärtes Ziel ist es, die Abfallgebühren aufzusplitten: in Fest-, Leistungs- und Sondergebühren. Das ist zwar auch bisher der Fall: Mit der Grundgebühr wird zum Beispiel die Sperrmüllentsorgung abgedeckt, Sondergebühren werden bei der Anlieferung bestimmter Abfallarten auf Wertstoffhöfen erhoben. Künftig soll durch das Aufsplitten "verstärkt gesichert werden, dass jeder einzelne Haushalt seinen Bedürfnissen entsprechend im Einklang mit den Gesetzlichkeiten Abfall entsorgen kann". In Zusammenarbeit mit den Kommunen müssten mobile und dezentrale Wertstoffhöfe dazu beitragen, heißt es. Konkreter wird's hier aber nicht.