Neue Planung fürs Rathaus

Der Rahmen um die Fassade des Hauses ist vom Tisch. Nun braucht man neue Lösungen, um Risiken durch Eis zu bannen.

Von Gunter Niehus

erschienen am 28.12.2016



Plauen. Jetzt muss erst mal der Gutachter ran. "Anfang des Jahres wissen wir dann mehr", sagte gestern Detlef Mevius. Der Chemnitzer Architekt steht vor der Aufgabe, eine Lösung zu finden, wie die Gefahr durch herabstürzende Schnee- und Eisschollen am Plauener Rathaus gebannt werden kann. Mevius hatte eigentlich dafür plädiert, dies durch einen Rahmen um die markante Glasfassade zu verhindern. Doch dieser Rahmen fiel vorige Woche bei den Stadträten durch.

Das Schollen-Risiko besteht nur bei extrem niedrigen Temperaturen, weil die neue Glasfront dann auf bis zu minus 15 Grad Celsius abkühlen kann. Bislang wird dies durch die schlechte Wärmedämmung verhindert. Doch nach der Sanierung des Nord-West-Flügels ab dem Jahr 2018 soll erheblich weniger Wärme entweichen. Der Rahmen hätte - ähnlich wie ein Carport - die Oberflächentemperatur in einem unbedenklichen Bereich halten sollen.

Ob man nun den Bereich vor dem Rathaus bei arktischen Temperaturen sperrt, oder vielleicht die Fassade beheizt, all dies ist bislang unklar. Nach den Ratschlägen des Gutachters soll in diesem Punkt mehr Klarheit herrschen. Dennoch findet es Mevius nach wie vor sehr schade, dass der Rahmen nicht gebaut wird. Denn dieser habe eben nicht nur bauphysikalische Probleme lösen, sondern nach Einschätzung des Architekten außerdem noch ein Hingucker für Plauens Innenstadt werden sollen. Damit sei es nun ein für alle Mal vorbei. "Alle anderen Bestandteile unseres Konzepts hätte man zeitlich auch nach hinten verschieben können - beispielsweise aus finanziellen Gründen", so Mevius. Doch beim Rahmen gehe dies definitiv nicht. "Er muss ja fest verankert werden", begründet dies der Architekt. "Man hat es leider versäumt, am äußeren Erscheinungsbild etwas zu verändern."

Nun wird die Fassade des Nord-West-Flügels auf Jahrzehnte ihr jetziges Gesicht behalten. Zumindest im Großen und Ganzen, schränkt Detlef Mevius ein. Eins zu Eins wird die Glasfront - im Volksmund manchmal Aquarium genannt - die Sanierung dann doch nicht überdauern. "Sie wird neu, und damit auch moderner gestaltet", so der Architekt. "Und natürlich sauberer."