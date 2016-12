Neuer Direktor für Vogtlandmuseum Plauen

erschienen am 21.12.2016



Plauen (dpa/sn) - Der gebürtige Hamburger Martin Salesch wird neuer Direktor des Vogtlandmuseums Plauen. Der 51-Jährige übernimmt das Amt in der Nachfolge von Silke Kral nach Angaben der Stadtverwaltung vom Mittwoch am 2. Januar 2017. «Ich habe mir immer gewünscht, ein Museum zu leiten, das verschiedene Aspekte und Aktivitäten miteinander kombiniert und fächerübergreifend arbeitet», sagte Salesch. Der studierte Archäologe, Germanist und Kunsthistoriker war unter 36 Bewerbern ausgewählt worden. Der Mittelalter-Experte arbeitete unter anderem als Stadtarchäologe in Elsterwerda (Brandenburg), Direktor des Deutschen Erdölmuseums in Wietze (Niedersachsen) sowie Leiter der Museen und Besucherinformation im Kloster Neuzelle (Brandenburg).

Das Vogtlandmuseum gibt es seit 1923. Mit etwa 120 000 Objekten beherbergt es die umfangreichste Sammlung zur Regionalgeschichte und Kultur mit wichtigen Beständen an vogtländischer Kunst und Kunsthandwerk, Möbel, Militaria sowie wertvoller Textilien.