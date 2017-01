Neuer Museumschef lernt bereits Vogtländisch

Das Vogtlandmuseum an der Nobelstraße: ein verwinkeltes Gebäude. Hausherr ist seit Jahresbeginn Martin Salesch. Noch kennt der gebürtige Hamburger die Räume nicht wie seine Westentasche. Er hat trotzdem viel vor.

Von Sabine Schott

erschienen am 19.01.2017



Plauen. "Gegensätzliches harmoniert in diesen Mauern in sehr merkwürdiger Weise", sagt Martin Salesch über das Vogtlandmuseum. Der 51-Jährige ist dort seit gut drei Wochen neuer Fachdirektor. Und fürwahr, mehr Gegensätze als in der historischen Plauener Häuserzeile zwischen Straßberger und Neundorfer Straße gibt's kaum. "Das betrifft übrigens ganz Plauen. Hier ist alles gewachsen, hat eine Geschichte", schwärmt Salesch.

Zufrieden sitzt der frischgebackene Chef der Einrichtung im Museumscafé, das einst ein Stall war. Selbst Reste der alten Stadtmauer finden sich da noch. Das Haus mit seinen etwa 120.000 Objekten aus der Zeit des Barocks bis zur Gegenwart sei sicher nicht einfach zu händeln, eine Herausforderung. "Aber ist das nicht spannend?" fragt der promovierte Archäologe und nennt genau diese Diskrepanz zwischen Tradition und Moderne als einen der Gründe, die ihn in die Spitzenstadt gezogen haben. Er fühle sich schon nach der recht kurzen Zeit, die er am Rande von Plauens Zentrums wohnt, wohl.

Auch vom Team des Museums sei er begeistert, finde die Leute sehr ambitioniert: "Ich habe versucht, die Mitarbeiter vom ersten Tag an mitzunehmen, sie animiert, sich mit ihren Ideen einzubringen", sagt Salesch, der Workshops mit dem Personal plant. Vielleicht, aber diesbezüglich wolle er keine Schnellschüsse machen, gelinge es, die Mitarbeiter ein Stück von ihren bisherigen Spezialgebieten wegzubekommen, hofft der gebürtige Hamburger, der aus beruflichen Gründen schon viel von Deutschland gesehen hat.

Seine Koffer hat er zuletzt im brandenburgischen Eisenhüttenstadt gepackt, wo er im benachbarten Kloster Neuzelle Kurator war. Die Stadt an der Oder, erst 1951 gegründet und halb so groß wie Plauen, habe Salesch auch gefallen, aber das Vogtland habe einen ganz anderen Charme. "Ich freue mich aufs Frühjahr, wenn ich die Gegend mit Rad und Fotoapparat erkunden kann", so der Hanseat, der übrigens begonnen hat, Vogtländisch zu "lernen". Es gebe durchaus Ähnlichkeiten zum Plattdeutschen, glaubt er erkannt zu haben. Mit Vorliebe läuft Salesch aber schon jetzt gern in seiner neuen Heimat umher, erkundet sie, findet Bildmotive - interessante Gesichter aus Stein an den Fassaden der Bürgerhäuser zum Beispiel. Er mag es quirlig. "Ich hab mich bewusst gegen die Ruhe im Grünen entschieden", sagt er.

Beim Spaziergang lässt Salesch seinen Gedanken freien Lauf. Und die drehen sich oft ums Museum. Möglichst bis Jahresmitte will er ein neues Konzept entwickeln und einen roten Faden für die Dauerausstellung. "Wir haben Räume, die ungenutzt sind, da muss was passieren", so Salesch. Auf seiner Agenda steht eine eigene Homepage. Denn er sehe die Kultureinrichtung als Kommunikationsort. Bislang war sie internettechnisch bei der Stadt Plauen angebunden.

Salesch will sich außerdem ums "Sorgenkind" Depot kümmern. Das jetzige Lager ist und bleibe ein Provisorium. Ein Lösung des Problems steht offenbar an. "Wir prüfen gerade eine Alternative", erzählt er. Es gehe aktuell um die Statik, so Salesch. Er scheint ganz in seinem Element.