Neues Landratsamt: 100 Toiletten für 600 Mitarbeiter

Immer länger und teurer: Für schwache Nerven war der Umbau des Horten-Kaufhauses zum Landratsamt nichts. Nun ist alles bald fertig. Und siehe da: Der Bau ist wie gemacht für Mitarbeiter, die oft aufs WC gehen.

Von Manuela Müller

erschienen am 12.11.2016



Plauen. Wenige Tage ist es her, da hat die Kreisbehörde den Medien eine Pressemeldung geschickt, die in höheren Verwaltungskreisen für kollektives Durchatmen sorgen dürfte: "Umbau auf der Zielgeraden". Die Behörde steht nach Jahren der Bauverzögerung kurz vor dem Umzug in das Horten-Gebäude. Durchgeatmet hat auch ein Mann aus Plauen, allerdings an anderer Stelle: "In den 27 Sanitärräumen wurden 72 Waschtische und 100 WCs eingebaut." Viel für den Geschmack des aufmerksamen Lesers. Sein Name liegt der Redaktion vor.

Damit dürfte das Landratsamt über die größte Ansammlung an Toiletten in der Plauener Innenstadt verfügen. Das Rathaus konnte keine Vergleichszahlen liefern.

Auf eine Anfrage der "Freien Presse" reagiert die Kreisverwaltung ausweichend. "Die Anzahl der Sanitäranlagen richtet sich nach der Arbeitsstättenrichtlinie und wurde im Rahmen der Baugenehmigung mit der Bauaufsicht abgestimmt", teilt Sprecherin Kerstin Büttner schriftlich mit. Die Sanitärräume befinden sich in einem ausgewogenen Männer-Frauen-Verhältnis auf jeder Etage, heißt es weiter.

Auf die 100 Toiletten kommen rund 600 Mitarbeiter, dazu gibt es Publikumsverkehr. Nach der von der Verwaltung genannten Arbeitsstättenrichtlinie dürfte das neue Landratsamt mehr als gut bestückt sein. Danach werden mindestens elf Toiletten für 250 Beschäftigte desselben Geschlechts vorgeschrieben. Je 30 weitere Mitarbeiter müsste eine Toilette hinzukommen. Die Toiletten sollten sich in der Nähe der Arbeitsplätze befinden und verschließbar sein, heißt es weiter.

Die stillen Örtchen sollen bis zum Einzug verschlossen bleiben. Und auch dann dürften es aufgrund der großzügigen Planung stille Örtchen bleiben. Anfang Dezember soll der Umzug beginnen und bis Weihnachten über die Bühne gehen. Wann genau die einzelnen Mitarbeiter ihre Büros beziehen, steht noch nicht fest. Die Verwaltung will die Sache laufen lassen.

Bereits für Anfang 2014 war der Umzug geplant und wurde mehrfach verschoben. Das ehemalige Warenhaus ist seit August 2011 zum Behördensitz um-, aus- und angebaut worden. Die mit ursprünglich rund 28 Millionen Euro angesetzten Baukosten bewegen sich jetzt bei 50 Millionen Euro.

Vor dem Beschluss, es zum Landratsamt umzubauen, stand das Gebäude im Stadtzentrum zehn Jahre leer. Vor 102 Jahren war es als Warenhaus "Julius Tietz" eröffnet worden. Zu DDR-Zeiten hieß es "Konsument", nach der Wende "Horten".