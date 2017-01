Neues Landratsamt eröffnet: Andrang zum Tag der offenen Tür

Plauen hat sein größtes Haus am besten Platz wieder. Zu den 15.000 Eröffnungsgästen gehörte Sachsens Innenminister Markus Ulbig, der ein bisher gut gehütetes Geheimnis verriet.

Von Uwe Selbmann

erschienen am 23.01.2017



Plauen. Das neue Landratsamt des Vogtlandkreises in Plauen ist unter großem Andrang mehrerer tausend Besucher offiziell eröffnet worden. Mitarbeiter der Kreisverwaltung führten die Interessenten durchs Haus, zeigten ihre Büros und stellten ihre Arbeit vor.

Das Landratsamt schätzte die Zahl der Gäste auf 15.000, genau gezählt wurde aber nicht. Eine Sprecherin zeigte sich am Samstagnachmittag sehr zufrieden mit der Resonanz: "Trotz des Andrangs herrscht eine lockere und gelöste Stimmung. Die Leute sind sehr interessiert, fragen nach und bedanken sich für Auskunft. Das ist toll." Die stündlich angebotenen Führungen durch das Haus und in Kellerräume des Katastrophenschutz-Stabes waren hoffnungslos überfüllt. Ob man angesichts des Zuspruchs in nächster Zeit regelmäßig weitere Termine anbietet, müsse besprochen werden.

Landrat Rolf Keil (CDU) hatte die Gäste am Morgen im künftigen Kreistagsaal begrüßt. Auf den wenigen Stühlen in der Mitte des mehr breiten als langen Saals hatten Besucher Platz genommen. Dafür standen dieses Mal die offiziellen Gäste wie Innenminister Markus Ulbig (CDU) sowie Bundes- und Landtagsabgeordnete. Keil dankte allen am Bau Beteiligten: "Es waren hunderte, die mitgewirkt haben." Der Landrat erinnerte an die unliebsamen Überraschungen, die der Bau während der sechsjährigen Bauzeit bereit hielt, und dankte Aufsichts- und Fördermittelbehörden. Ohne deren Unterstützung hätte der Um- und Anbau des ehemaligen Warenhauses nicht zu Ende geführt werden können. Keil schilderte ein eigenes Erlebnis im früheren Kaufhaus. Als er heiratete, kaufte er dort Schlafzimmer-Möbel: "Da kam man hin und sagte sich: ,Das ist es!' Auswahl gab es damals ja nicht."

Innenminister Ulbig wertete den Ansturm als Zeichen, dass viele im Vogtland "auf diesen Tag gewartet" haben. Dem Objekt im Zentrum der Stadt eine neue Nutzung zu geben, sei eine gute Entscheidung gewesen: "Was sonst hätte damit werden sollen?" Er sei überzeugt, dass Plauen mit der Behörde im Zentrum einen Entwicklungsschub erhalte. Bei der Gelegenheit plauderte Ulbig aus, dass er bereits den Jahreswechsel privat in Plauen verbracht und mit Freunden in der Festhalle Silvester gefeiert hatte. Das sei sehr lustig gewesen, weil einige dort gar nicht glauben wollten, dass ein Minister mit ihnen feiert.

Plauens Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) erinnerte, dass der Stadt das neue Landratsamt viel Wert ist: Das Gebäude hat sie dem Landkreis günstiger als selbst erworben verkauft, das Grundstück zu günstigen Pachtkonditionen überlassen und den Bau selbst mit mehr als 7 Millionen Euro unterstützt. "Wir geben für unser Rathaus nicht so viel Geld aus", so Oberdorfer zur Sanierung der Glasfassade.

Alt-Landrat Tassilo Lenk (CDU) zählte ebenfalls zu den Gästen. Er reichte seinem Nachfolger die Hand. "Am Ende ist es richtig und wird sich darstellen, davon bin ich fest überzeugt", sagte er zur Kritik an gestiegenen Baukosten. Für Plauen sei es "ein unglaublicher Anschub", Mitarbeiter des Landratsamtes hätten jetzt ordentliche Bedingungen. Mehr über die Eindrücke der ersten Besucher lesen Sie auf der nächsten Seite.