Notruf aus der Kleiderkammer: Die Wintersachen sind fast alle

Kaum noch Pullis, kaum noch Jacken, Notstand bei den warmen Schuhen. Der Kleiderkammer fehlt Nachschub. Die Chefin sieht als Grund die Konkurrenz anonymer Textil-Container in 1-A-Lage.

Von Manuela Müller

erschienen am 21.01.2017



Plauen. Der Hilferuf kommt von den Frauen, die gebrauchte Kleidung an Arme abgeben. "Wir mussten schon Leute wegschicken, weil wir in ihrer Größe nichts haben", sagt Konstanze Schumann, Chefin der Arbeitsloseninitiative Ali.

So groß wie jetzt sei der Notstand in den knapp 20 Jahren nicht gewesen - seitdem die Ali von der Stadt die Aufgabe übertragen bekommen hat, sich um die Kleiderkammer zu kümmern. Schon seit einiger Zeit spitze sich die Lage zu. Es fehle an allem, was warm hält - für Babys, Kinder, Frauen und Männer. Das Team der Kleiderkammer bietet an, die Sachen bei den Spendern abzuholen. Vor allem in Pausa, Mühltroff und Mehltheuer, wo die Ali Außenstellen betreibt, werde das genutzt.

Als Grund für den Engpass sieht Konstanze Schumann drei Dinge, die aufeinander treffen. Unter den Kunden seien viele Asylbewerber. Die vergangenen Winter waren mild, sodass ein großer Teil von ihnen bisher kaum warme Kleider gebraucht habe. Im Gegensatz dazu kommen viele Spender aufgrund des Schnees nicht vorbei mit ihren Sachen, so Schumanns Theorie.

Das Geschäft mit ausrangierter Mode ist umkämpft. Als dritten Grund für den Engpass nennt sie die Kleidercontainer auf den Parkplätzen von Lebensmitteldiscountern und am Straßenrand. Davon gibt es ihrer Beobachtung zufolge immer mehr, und viele davon ohne Nachweis, wem die Kleider gespendet werden. Dahinter verberge sich häufig ein Gewerbe, das mit Altkleidern Gewinne erziele.

Die Container sieht die Kleiderkammer-Chefin als Konkurrenz. Für die Spender sei es einfacher, die Textilien dort einzuwerfen als sie zur Ali zu fahren. "Da muss ich nur beim Einkaufen kurz anhalten und kann die Sachen loswerden", sagt Konstanze Schumann. Für die Kleiderkammer sei das ein Dilemma. "Aber bei uns haben die Leute die Sicherheit, dass ihre Ware regional eingesetzt wird und keinen gewerblichen Zweck erfüllt", sagt sie.

Ihre Kammer gehört zu denen, die Stadt und Vogtlandkreis finanziell unterstützen. Sie soll die Spenden an Arme verteilen. Vergangenes Jahr hat sie in ihren vier vogtländischen Ausgabestellen fast 45.000 Teile unters Volk gebracht. Mehr als 1500 Familien kleideten sich dort ein. Kostenlos sind die Sachen aber nicht. Für zehn Cent gibt es Kinderstrumpfhosen sowie Mützen, eine Winterjacke kann bis zu fünf Euro kosten. Die Einnahmen sollen die Nebenkosten decken, die die Arbeitsloseninitiative trotz der staatlichen Subventionen hat.

Sammelstellen hat die Kleiderkammer unter anderem in Plauen, Pausa, Mühltroff und Mehltheuer. Nähere Informationen gibt es unter Ruf 03741 2893771.