Oberer Bahnhof in Plauen: Herrenloser Koffer ruft Polizei auf den Plan

erschienen am 12.10.2016



Plauen. Ein Koffer am Oberen Bahnhof in Plauen hat Mittwochnachmittag für Aufregung gesorgt. Wie Adam Lesch von der Bundespolizeiinspektion Klingenthal mitteilte, stand das herrenlose Gepäckstück im Eingangsbereich des Bahnhofs. Das Gebäude wurde geräumt, der Bereich um den Koffer abgesperrt, so Marcel Pretzsch, Sprecher der Bundespolizei in Pirna. Busse und Straßenbahnen hätten am Bahnhof über eine Stunde nicht wenden und nicht abfahren können, so Lesch weiter. Der Bahnverkehr sei nicht betroffen gewesen - Passagiere hätten durch den Seiteneingang des Gebäudes kommen und gehen können.

Um 17 Uhr war der Einsatz beendet: Zeugen meldeten, sie hätten den verlassenen Koffer vor dem Bahnhof gefunden und ins Gebäude geräumt. Der Besitzer hätte wohl vergessen, seinen Koffer ins Auto zu laden, erläuterte Lesch. (em)