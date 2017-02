Paar entwirft wieder Siegermotiv für Bürgertasse des Plauener Weihnachtsmarkts

Glühwein, Jagertee und andere, nicht nur alkoholische Heißgetränke werden auf Plauens Weihnachtsmarkt aus einem Steingutbecher geschlürft. Er wechselt jedes Jahr seine Farbe und das Bildmotiv.

Von Sabine Schott

erschienen am 22.02.2017



Plauen. Das Rätsel um das Motiv der Bürgertasse 2017 ist gelöst: Abermals haben Bürokauffrau Nadine Mühlbrant und 3D-Messtechniker Andreas Goldhahn (beide 38) die Gunst der Plauener für sich gewonnen. Schon vor zwei Jahren hatte das künstlerisch aktive und heimatgeschichtlich interessierte Paar die Nase vorn. Damals stand der Kemmlerturm im Mittelpunkt ihrer Grafik.

"Genau 2268 Stimmen entfielen auf das Siegermotiv", sagte gestern Nachmittag Michael Weiswange von der Galerie Forum Kunst, die den den Wettbewerb um die schönste und innovativste Bürgertasse veranstaltet. Es war bereits der fünfte Ausscheid. Dabei konnten die Plauener im Internet und via Stimmzettel abstimmen. Sie hatten zwischen elf Entwürfen die Qual der Wahl und entschieden sich mit einem Riesenabstand für die weihnachtliche Stadtidylle mit lila Hintergrund von Mühlbrant und Goldhahn.

Auf Platz zwei gelangte Uwe Börner, der eine Ansicht des Nonnenturms in die Bildmitte gerückt hatte (1636 Stimmen). Rathaus- und Nonnenturm, Kemmler sowie Alte Elsterbrücke dominieren wiederum beim Drittplatzierten Michael Kuske (526 Stimmen).

"Ich habe das Motiv selbst mehrfach angeklickt, so gut hat's mir gefallen", so Evelyn Schramm, Leiterin der Straßenverkehrsbehörde. Auch die Tassenkünstler sind zufrieden mit ihrem Werk, dem unter anderem ein Aquarell und eigene abgemalte Fotos zugrunde liegen: "Wir haben noch viele Ideen", verriet Mühlbrant. Beim nächsten Wettbewerb will das Duo wieder mit im Boot sein. 4400 Tassen gehen nun erst einmal in die Produktion, denn in nur neun Monaten öffnet der Weihnachtsmarkt seine Tore.

Der 2013 verstorbene Plauener Galerist Andy Darby hat das Projekt angestoßen, das Bürgern die Möglichkeit der Mitsprache bietet.