PachterhÃ¶hung: VoigtsgrÃ¼ner Siedlern ist Angst und Bang

Pachterhöhung: Voigtsgrüner Siedlern ist Angst und Bang

Ein Konflikt zwischen Siedlern in Voigtsgrün und dem Talsperrenzweckverband spitzt sich seit drei Jahren zu. Nun ist für viele Mieter das Maß voll.

Von Elsa Middeke

erschienen am 17.09.2016



Pöhl/Voigtsgrün. Als sie die jüngste Post vom Zweckverband Talsperre Pöhl öffneten, war der Schock für die 174 Bewohner der Siedlung Voigtsgrün vorprogrammiert. Laut der neuen Verträge, die in den Umschlägen steckten, sollen sie nun statt 200 Euro Jahrespacht zwischen 680 und 860 Euro zahlen. Es ist der vorläufige Höhepunkt in einem Streit, der schon 2013 begonnen hat.

Am Anfang stand ebenfalls eine Pachterhöhung. 30 Euro habe der Zweckverband 2013 draufschlagen wollen, erläutert Rechtsanwalt Kay Werner, der nach eigenen Angaben zurzeit etwa 140 Voigtsgrüner Siedler vertritt. Bei einer Überprüfung fiel auf: Die Voigtsgrüner hätten seit 1995 zu viel Pacht gezahlt. Es seien etwa 20.000 Quadratmeter weniger Fläche als angenommen. "Unser Vorschlag war deshalb, die Pacht für einige Jahre nicht zu erhöhen. Wir wiederum verlangten keine Rückzahlungen", erklärt Werner weiter. Das habe Mariechen Bang, die Verbandsgeschäftsführerin, abgelehnt. Stattdessen habe der Verband den Verein, der die Siedlung verwaltet, auf Zustimmung zu den 30 Euro verklagt. Zwar gewann er vorm Landgericht Zwickau, doch der Siedlerverein ging in Berufung. Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden riet 2015 mit Blick auf vergleichbare Pachten in den nahen Siedlungen Neudörfel und Rodlera, sich zu einigen. "Der Zweckverband lehnte den neuen Vorschlag des Vereins, die Pacht um 15 Euro anzuheben, ebenfalls ab", so Werner.

Im Herbst flatterte dem Verein die Kündigung des Generalpachtvertrags zu Ende 2016 ins Haus. An diesem Generalpachtvertrag hängen die Unterpachtverträge mit den 174 Siedlern - so ähnlich, als ob ein Hauptmieter ein Bündel Untermietverträge in einer Riesen-WG hat. Die habe der Verband im Dezember ebenfalls gekündigt, sagt der Anwalt. Das sei aber nicht rechtswirksam. Im Mai gab es Ärger, weil Verbandsmitarbeiter Parzellen betraten. Als sich Siedler wehrten, kündigte der Verband den Generalpachtvertrag erneut - diesmal fristlos, so Werner. Kurz darauf kamen die neuen Einzelverträge mit der explodierten Pacht. Nun klagen nach Anwaltsangaben mindestens 140 Voigtsgrüner Siedler gegen die Kündigungen, sowie ihr Verein auf Rückzahlung der jahrelang zu viel geblechten Miete.

Siedlerin Kerstin Lenk sagt: "Wir kriegen keine Erklärung, wieso unsere Pacht so hoch ist." Zum Vergleich: Siedler in Neudörfel und Rodlera zahlen ab 2017 jährlich 270 Euro. Der Verein halte die Siedlung zudem auf eigene Kosten instand. Vereinsvorstand André Lenk sagt: "Wir wollten uns einigen." Mehrfach habe er mit Verbandsmitgliedern wie Bang, Landrat Rolf Keil (CDU) und der Neuensalzer Bürgermeisterin Carmen Künzel (parteilos) geredet.

Bang erklärte auf Anfrage von "Freie Presse": "Die Siedlungen in Neudörfel und Rodlera leben autark. Die Bewirtschaftung des Areals, wie das Mähen der Liegewiese, Müllentsorgung, Unterhaltung der Wege und Parkplätze erfolgt in eigener Regie und auf Kosten der Vereine." Seit aber der Generalpachtvertrag für Voigtsgrün beendet worden sei, habe der Zweckverband dort diese Leistungen übernommen - daher die erhöhte Pacht. Von weiteren Fragen bittet Bang aufgrund des Rechtsstreits mit dem Verein abzusehen. Die nächsten Wochen sei sie im Urlaub.