Panoptikum: Rückenwind aus Rathaus

Ein kreativer Kopf bietet für eine Villa in der Hofwiesenstraße. Im Rathaus stößt seine Vision auf offene Ohren. Doch nicht allein die Idee entscheidet.

Von Elsa Middeke

erschienen am 31.03.2017



Plauen. Wer Villenluft schnuppern will, muss sich sputen: Heute läuft die Frist ab, in der Interessenten an zwei historischen Plauener Häusern Kaufangebote bei der Stadtverwaltung abgeben können. Einer, der seinen Hut in den Ring geworfen hat, ist Alexander Schlesier (40).

Der geborene Plauener kann sich vorstellen, im herrschaftlichen Haus an der Hofwiesenstraße Nummer 12 ein retro-futuristisches Panoptikum einzurichten. Eine Erlebniswelt aus Exponaten, in denen sich Industrie-Fundstücke mit moderner Technik kreuzen - und die tatsächlich funktionieren. So brüht Schlesier seinen Kaffee in einer Kombi aus etwa hundert Jahre alter Pfaff-Nähmaschine und neuzeitlichen Pulverkapseln.

Schlesiers Konzept einer fantastischen Wunderkammer im Steampunk-Stil wäre wohl einzigartig in Europa - und hat für Plauens Wirtschaftsförderer Eckhard Sorger "ein unglaubliches Potenzial", wie er sagt. Auch Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) finde das Projekt interessant, so Sorger. Doch erst einmal würden alle eingehenden Angebote gesammelt und ausgewertet. Genaueres zu möglichen Mitbietern steht also erst fest, wenn der Bewerbungssack zugemacht wird. Ein Nutzungskonzept ist dabei nicht das einzige, was ein Interessent auf den Tisch legen muss. Für die Hempelsche Villa aus dem Jahr 1889 will die Stadt auch Geld sehen: 190.000 Euro.

Nun hofft Schlesier, dass die Stadt ihre Rahmenbedingungen vielleicht ein wenig lockert und so einem Vorschlag entgegenkommt, der sowohl die Kulturlandschaft der Spitzenstadt beleben könnte, wie der Künstler sagt, als sich auch gut in die Elsteraue einfügen würde. "Ich möchte mich gern mit der bestehenden Kulturszene vernetzen", so der Retro-Tüftler. Seine Idee könne mit nahen Einrichtungen wie den Weberhäusern, dem geplanten Spitzenzentrum im Weisbachschen Haus und dem avisierten Kreativ- und Gründerzentrum in der Hempelschen Fabrik harmonieren.

Selbst ein Steampunk-Festival nach dem Vorbild des Wave-Gotik-Treffens (WGT) in Leipzig, das tausende Besucher anlockt, könne er sich in ein paar Jahren für Plauen vorstellen. Anhänger des viktorianisch anmutenden Genres Steampunk sind in Deutschland mittlerweile nicht mehr nur in Leipzig zu finden, sondern zum Beispiel auch auf Veranstaltungen bei Saarbrücken, in Bochum und Aschaffenburg. Die Szene ist weltweit verteilt: So zieht in der neuseeländischen Kleinstadt Oamaru ein Steampunk-Museum seit Jahren Gäste an.

Die Chance auf Szene-Querverbindungen und Impulse reizt Sorger, wie er verrät. Selbst wenn Schlesier nicht den Zuschlag für die Hempelsche Villa bekommt: "Das Projekt sollten wir für Plauen auf jeden Fall weiterverfolgen", so der Wirtschaftsförderer. (mit nie)