Parkautomaten für Geldkarten gesperrt

Wer sein Auto in Plauen abstellt, kann nicht mehr mit Plastikgeld zahlen. Der Grund: ISDN-Leitungen fallen weg. Doch es gibt eine Alternative.

Von Gunter Niehus

erschienen am 26.11.2016



Plauen. Ihre Geldkarte nützt Birgit Müller beim Parken künftig gar nichts mehr. "Als ich kürzlich an der Jößnitzer Straße ein Ticket ziehen wollte, klebte dort ein gelber Zettel", berichtet die Plauenerin. "Keine Geldkartenzahlung möglich", stand darauf. Wenige Tage später war sogar der Schlitz blockiert, durch die man bislang die Karte mit dem Geld-Chip hineinschieben konnte. "Im Rathaus sagte man mir, das hätte mit dem neuen Parkraumkonzept zu tun", so Müller. "Jetzt muss ich ständig darauf achten, genug Kleingeld dabei zu haben. Zeitgemäß und kundenfreundlich ist so was nicht."

Mit dem neuen Parkraumkonzept hat das Aus für die Geldkarte aber offenbar höchstens am Rande zu tun. Steffen Ullmann, Fachgebietsleiter Tiefbau bei der Stadtverwaltung, nennt statt dessen einen anderen Grund: "Für die Abrechnung der Geldkartenzahlungen ist ein ISDN-Anschluss erforderlich." Doch die großen deutschen Telekommunikationsanbieter würden diese Anschlüsse bis spätestens zum Jahresende 2017 abschalten.

Da viele der älteren Parkscheinautomaten ohnehin störanfällig seien, es außerdem weder Ersatzteile noch eine aktuelle Software gebe, habe man sich bei Stadtverwaltung und Straßenbahn dazu entschlossen, bereits im November dieses Jahres das Zahlen mit der Geldkarte zu beenden. Es wären zwar Übergangslösungen möglich gewesen. Doch so richtig der Renner war das Plastikgeld ohnehin nicht. Pro Jahr lag damit der Umsatz an allen Automaten zusammen bei rund 1100 Euro. Da habe es sich schlicht nicht gelohnt, zu investieren. Denn Ende 2017 ist wegen fehlender ISDN-Anschlüssen ohnehin Schluss.

Muss Birgit Müller nun tatsächlich immer Kleingeld mit sich herumschleppen? Nicht unbedingt. Tiefbauleiter Ullmann hat eine andere Möglichkeit auf Lager: "Eine gute Alternative ist das Parken mit dem Handy, das m-Parking." Dafür brauche man ebenfalls kein Bargeld. Handy-Ticket-Kunden können den Parkschein mit ihrem Mobiltelefon kaufen. Dazu müssen sie sich einmalig mit ihrem Kfz-Kennzeichen registrieren. Das Ganze sei übrigens noch aus einem anderen Grund eine prima Sache. Ullmann: "Damit kann man die Parkzeit von jedem beliebigen Ort aus verlängern, sollte es beispielsweise länger dauern als erwartet."