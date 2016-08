Parktheater brummt: Zweimal volles Haus

Zuerst die Kastelruther Spatzen, dann die Abba-Show mit der Vogtland Philharmonie: 3000 Gäste sind am Wochenende ins Parktheater geströmt. Und das war noch nicht alles für dieses Jahr.

Von Peter Albrecht

erschienen am 29.08.2016



Plauen. Nicht nur aus dem Vogtland, auch aus Nürnberg, Bayreuth, Hof, Zwickau und Glauchau kamen die rund 1500 Besucher am Freitagabend zum Konzert der Mega-Stars der Volksmusik, den Kastelruther Spatzen, ins Parktheater. Ebenso gefüllt war das weite Rund tags darauf bei Abba in Symphony mit der Vogtland-Philharmonie, der Formation "Swede Sensation - The Abba Tribute Show" sowie der Showproduktion "Starlight Production".

Gast Matthias Oertel schnalzte am Samstagabend mit der Zunge: "Allein die Qualität dieses Orchesters...", schwärmte der Plauener DJ. Auch Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer befand sich in der Menge, auch ihm hat die Show gefallen. Jens Geipel erinnerte sich, dass Abba bei Konzerten ebenfalls ein Orchester dabei hatte. "Das passt super", lobte er die Kombination der Abba-Musik mit dem Sound des Klangkörpers im Hintergrund. "Die Überdachung hat es gebracht", erklärte er sich die gut besuchten Veranstaltungen in dieser Saison auf der Freilichtbühne. Erinnert sei nur an CCR vom vergangenen Wochenende, das Musical "Hair" und andere Veranstaltungen. Einiges wird aber noch geboten, bevor die Saison zu Ende ist: Am 16.September kommt erstmals die Maus der bekannten ARD-Kindersendung nach Plauen - und zwar zum Lichterfest. Das hat Jens-Uwe Köhler angekündigt. Das Lichterfest ist eine Weiterentwicklung des Taschenlampenfestes für Kinder. Dazwischen spielt die Band "Speechless", Schülerband des Vogtlandkonservatoriums. . Auch die Trommlergruppe des Lessinggymnasiums ist dabei. Zum Saison-Abschluss am 2.Oktober ist ein Sächsisch-Vogtländisches Oktoberfest geplant.

