Pausaer Gartenfirma startet neu: Die ersten Pflanzen stehen bereit

In der Gärtnerei Zauge in Pausa wird nach vorn geschaut. Salatpflanzen gibt es genauso wie Stiefmütterchen. Nach der Kompletträumung, die vom Amt wegen eines gefährlichen Pflanzenschädlings gefordert wurde, füllen sich jetzt die Gewächshäuser wieder.

Von Simone Zeh

erschienen am 02.03.2017



Pausa. Man sieht ihm die Erleichterung an. Wenn Gärtnermeister Bernd Zauge über das ganze neue Grün, all die Pflänzchen in den Töpfen im Gewächshaus schaut, überkommt sein Gesicht ein Lächeln. Keine Frage, die Talsohle ist überschritten, es geht aufwärts.

Heute vor einer Woche war die Gärtnerei, die infolge des aufgetretenen Feuerbakteriums komplett geräumt werden musste, wieder freigegeben worden. Vertreter vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) waren dazu nach Pausa gekommen. Familie Zauge und ihre Mitarbeiter mussten einen gewaltigen Kraftakt stemmen, alles, von den Töpfen bis zu sämtlichen Pflanzen, in Foliensäcke stopfen und zur Entsorgung in einer Verbrennungsanlage zusammentragen. Dabei hieß es, nicht zu verzweifeln, sondern an einen Neuanfang zu glauben. Die großen Rolltische im Gewächshaus wurden gereinigt und desinfiziert, die Tischbeläge darauf erneuert. "Ohne die vielen freiwilligen und ehrenamtlichen Helfern hätten wir das nicht geschafft", sagt Bernd Zauge rückblickend. Und: "Wir hätten nie gedacht, dass so viele mit anpacken." Die Anteilnahme der Pausaer sowie auch von außerhalb berührte Familie Zauge, deren Gärtnerei mit derzeit acht Mitarbeitern in dritter Generation besteht. "Da merkt man auch bei Leuten, bei denen man es vielleicht gar nicht gedacht hätte, dass man ihnen nicht egal ist", so Tochter Claudia Ziegenhagen, die Floristin ist.

Im Gewächshaus nebenan und in den beiden Pausaer Geschäften der Zauges stehen die Stiefmütterchen in voller Blüte. Knallgelb, violett, bunt. "Tausend Stück sind es, die ich in Erfurt geholt habe", sagt Bernd Zauge. In einer dortigen Gärtnerei wurden auch Primeln und Narzissen erworben. In Dresden kaufte man 500 Pelargonien. Und in Würzburg Ranunkeln. "Was wir vor fünf Wochen weggeschmissen haben, kaufen wir jetzt wieder ein." Dabei hofft man, dass die Kunden der Pausaer Gärtnerei treu bleiben und zum Pflanzenkauf kommen. "Wir wollen unser Sortiment, so wie wir es vorher hatten, so schnell wie möglich wieder herstellen", sagt Sina Zauche, Gärtnermeisterin und zweite Tochter. Dazu gehören Begonien, Ranunkeln, Männertreu, Lobelien, Petunien, Margeriten - alles für die Balkon-, Terrassen und Gartenbepflanzung. Dazu Pflanzen, die die Leute gerne für die Grabpflanzung verwenden. Gottesauge etwa.

Natürlich kostet das dem Familienunternehmen viel Geld. "Die Kosten für die Entsorgung, die Reinigung und Desinfizierung mussten wir selbst tragen", sagt Claudia Ziegenhagen. Inzwischen hat Bernd Zauge einen Antrag an das sächsische Umweltlandesamt gestellt, durch welches ihm eine Kostenerstattung für die vernichteten Pflanzen zugesichert worden war. Er hofft auf einen schnellen Zuschuss für den Betrieb, denn das Geld wird gebraucht.

Jede Menge Stecklinge werden derzeit getopft, sodass die Gewächshäuser nach und nach wieder befüllt werden können. "Wenn dann beim Pflanzen noch die Sonne rausschaut, ist das schön", sagt Sina Zauche voller Optimismus. Dann brauchen nur noch die Kunden zu kommen, denn das sei wichtig, um den Neuanfang zu schaffen.