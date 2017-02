Pflanzenschädling: Pausaer Gärtnerei muss alles vernichten

Voriges Jahr war das Feuerbakterium bei der Firma Zauge entdeckt worden. Jetzt muss alles ausgeräumt und verbrannt werden. Die Hiobsbotschaft erreichte den Betrieb mitten in der Saisonvorbereitung. Aufgeben will die Gärtnerei dennoch nicht.

Von Simone Zeh

erschienen am 14.02.2017



Pausa. Nein, in die leeren Gewächshäuser will Bernd Zauge nicht gehen. Zu nah geht es dem Chef der Pausaer Gärtnerei da, wo nichts mehr wächst, nichts mehr blüht. Auf dem Boden stapeln sich Foliensäcke. Lieber zeigt er auf die gelb blühenden Primeln. "Eine Rarität". Doch auch sie müssen wie alle anderen 45.000 Stiefmütterchen, Narzissen und Primeln verbrannt werden. So will es das Amt.

Erst kam ein Brief vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, worin mitgeteilt wurde, dass alle Pflanzen im Betrieb in einer Müllverbrennungsanlage zu vernichten, alle Produktionsflächen zu reinigen und zu desinfizieren sind. Der Pausaer Gärtnermeister, der seit 1980 den Betrieb führt, war Anfang voriger Woche zur Anhörung nach Plauen bestellt worden. Zusammen mit Ehefrau Lyvia und den Töchtern Sina Zauche und Claudia Ziegenhagen stimmte er der Aufforderung des Amtes sofort zu. "Es war die einzige Lösung. Es gab keine Alternative."

Bis zum 22. Februar soll die Räumaktion in Pausa beendet sein. Auf knapp 2000 Quadratmeter Fläche muss alles beseitigt werden. Froh ist Familie Zauge, dass man Helfer wie Konstanze Schumann und ihren Verein Arbeitsloseninitiative gefunden hat. Mit der kompletten Räumung des Familienbetriebes, der in dritter Generation besteht, hatte Zauge nicht gerechnet. Gerade jetzt, wo man mitten in der Produktion ist, aufs Frühjahr und den Sommer hinarbeitet, trifft es die Gärtnerei besonders hart. Im Landesamt spricht man von einer schnellen Entscheidung. "Es ist ein Prozess, der gründlich abgewogen werden muss", gab gestern Mitarbeiterin Karin Bernhardt Auskunft. "Es ging um die Frage, ob man mit der Räumung einen Schlussstrich zieht." So soll die Ausbreitung des Bakteriums verhindert oder zumindest minimiert werden.

Voriges Jahr im April war das Feuerbakterium, ein gefährlicher Pflanzenschädling, an einem Oleanderstrauch, den eine Kundin zum Überwintern in die Gärtnerei gebracht hatte, bei einer amtlichen Routineuntersuchung entdeckt worden. Zum ersten Mal in Deutschland und ausgerechnet in Pausa. In der Pflanzenwelt kann das Feuerbakterium für schwere Schäden sorgen, heißt es, übertragen wird es durch Insekten. Regelmäßige, unangemeldete Kontrollen hatte es seitdem immer wieder in der Gärtnerei Zauge, die acht Mitarbeiter hat, gegeben. Eine Einzelpflanze Rosmarin und zwei Zimmerpflanzen namens Streptokarpus, auch Drehfrucht genannt, wurden dann im Herbst ebenfalls als befallen beschlagnahmt. Daraufhin mussten alle 600 Drehfrucht-Töpfe in der Gärtnerei vernichtet werden. "Dafür gab es keine Entschädigung", berichtet Sina Zauche.

Sie und Claudia Ziegenhagen sind trotz der schwierigen Lage optimistisch. Ans Aufhören habe man im Betrieb nie gedacht. "Es ist das Lebenswerk unseres Vaters", sagt Sina Zauche. Und Claudia Ziegenhagen: "Ihm tut es am meisten weh." Die beiden Läden der Zauges in Pausa, wo Lyvia Zauge arbeitet, bieten in der Zwischenzeit Sträuße und Gebinde an, gefertigt aus zugekauften Pflanzen und Blumen. Die beiden Töchter wollen, dass jetzt alles schnell geht: die gesamte Räumung in die 2500 Säcke, die selbst bestellten Container zum Abtransport zur zertifizierten Müllverbrennungsanlage in Merseburg. Das alles muss selbst bezahlt werden. Eine Entschädigung für alle vernichteten Pflanzen und Gegenstände hat das Amt indes angekündigt. Karin Bernhardt: "Die Härtefallregelung ist ein Novum." Die Entschädigung sei ein hohes Entgegenkommen und eine Stütze für den Betrieb.

Sobald in der Gärtnerei alles gereinigt und desinfiziert sowie die Abnahme vom Amt erfolgt ist, soll es einen Neuanfang geben. Mit neuen Pflanzen, dem Zusammenhalt der Familie und den Mitarbeitern. "Wir fangen bei null an", so Sina Zauche. "Wir hoffen, dass die Kunden uns treu bleiben."