Plan B für Montessori-Schulbau: Grüne Wiese bleibt unangetastet

Das ins Stocken geratene Vorhaben des Montessori-Fördervereins gewinnt wieder an Fahrt. Der geplante Anbau ist vom Tisch. Für das Raumproblem gibt es nun zwei andere Lösungsansätze.

Von Sabine Schott

erschienen am 29.03.2017



Plauen. Eine Umfrage unter rund 65 betroffenen Haushalten der Wohnungsgenossenschaft AWG Plauen hat ergeben, dass die meisten der Mieter sich gegen einen Verkauf des Wiesengrundstücks zwischen Anton-Kraus- und Karl-Friedrich-Schinkel-Straße aussprechen. "Damit ist die AWG raus aus unseren Plänen", sagt Jan Martin. Er ist Chef des Montessori-Schulfördervereins, der für die Erweiterung ein Auge auf genau dieses Areal geworfen hatte.

Martin zufolge habe man aber nie einen Hehl daraus gemacht, dass man am Bauvorhaben festhalten wird. Deshalb trete nun "Plan B" in Kraft, wobei es auch für den zwei mögliche Szenarien gibt: "Entweder wir suchen uns eine ganz andere Fläche und bauen neu. Oder wir benötigen kein weiteres Grundstück, kaufen das momentane Schulgebäude von der Stadt, führen eine Generalsanierung durch und stocken auf", sagt Martin. Seine favorisierte Version sei das Aufstocken am Standort. Im Gespräch dafür ist das Schulgebäude Anton-Kraus-Straße 18. Mehrere 100.000 Euro soll das Haus laut Gutachter wert sein. Aber bekommen es der Verein auf Erbpachtbasis? Der Stadtrat soll dazu im Mai entscheiden.

Bis dahin will Martin weiter über das Vorhaben aufklären. Dass er und sein Team die Plauener Verwaltung hinter sich wissen, beruhigt den Familienvater. Nach seinem Treffen mit Schulbürgermeister Steffen Zenner (CDU) und Baubürgermeister Levente Sárközy stellt Martin fest: "Wir befinden uns auf einer gemeinsamen Mission." Schon öfter hatte Zenner die Flexibilität des Vereins gelobt - nun muss dieser sie erneut beweisen.

Der in Chrieschwitz wohnende Stadtrat Klaus Jäger (Linke) beobachtet die Aktivitäten mit Interesse. Er ist kein direkter Anlieger, hat aber an den Treffen der AWG-Mieter mit dem Vorstand des Fördervereins teilgenommen. Mit ihm hörten sich etwa 40 Nachbarn die Argumente pro Schulbau an. Mehr als 200 Menschen wohnen in den an die Schule angrenzenden Plattenbau-Hochhäusern, schätzt Jäger.

Er sagt über das Bauprojekt: "Ich finde es g'scheit." Und er weiß: "An einer privaten Schule hat man bessere Entfaltungsmöglichkeiten als an staatlichen." Allerdings müsse der Zugang an die Bildungseinrichtung für alle gleich machbar sein. Sonst entstehe der Verdacht des Elitären, so Jäger.

Begonnen hat unterdessen die Toilettensanierung in der Montessori-Oberschule. "Es wird farbenfroh, die Technik zeitgemäß, so kommt zum Beispiel Sensortechnik zum Einsatz", gibt Vereinschef Jan Martin Auskunft.

Der Evangelische Montessori Schulverein Plauen entstand Ende 1999 aus einer Initiative, in der sich Eltern zusammenfanden, die für ihre Kinder eine christliche und reformpädagogische Schule in Plauen wünschten. Seither wurden eine Grundschule, eine Oberschule und ein Berufliches Gymnasium eröffnet, deren Träger der Verein ist.