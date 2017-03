Plauen: 22. Europäischer Bauernmarkt eröffnet

erschienen am 04.03.2017



Plauen. Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) und Vogtland-Landrat Rolf Keil (CDU) haben am Samstag in Plauen den 22. Europäischen Bauernmarkt eröffnet. Rund 40.000 Besucher werden zur Grünen Woche des Vogtlands erwartet, schon am Eröffnungstag strömten Tausende herbei. Partnerland ist diesmal Griechenland. Mehr als 70 Aussteller aus elf europäischen Ländern sind nach Plauen gekommen, um ihre Produkte sowie Handwerkskunst und Brauchtum zu präsentieren. Der Bauernmarkt in der Veranstaltungshalle und auf dem Freigelände des Möbelhauses Biller ist bis kommenden Samstag täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. (räch)