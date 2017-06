Plauen: 35-Jähriger bestohlen und mit Messer bedroht

erschienen am 16.06.2017



Plauen. Ein 35-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in Plauen bestohlen und mit einem Messer bedroht worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.25 Uhr im Park vor der Stadtgalerie. Nach Erkenntnissen der Polizei hatten mehrere Personen den 35-jährigen Polen vor dem Diebstahl in ein Gespräch verwickelt. Anschließend wurde ihm Bargeld aus der Hand gerissen. Zudem wird ein 20-jähriger Slowake verdächtigt, dem Mann mit einem Messer bedroht zu haben.

Die Polizei konnte die Tatverdächtigen aufgrund von Personenbeschreibungen kurz darauf in der näheren Umgebung aufgreifen. Das Bargeld wurde bislang nicht gefunden. Es gab keine Verletzten. Die Ermittlungen dauern an. (fp)