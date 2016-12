Plauen: Antifaschistische Demo verläuft weitestgehend ruhig

erschienen am 17.12.2016



Plauen. Die angekündigte antifaschistische Demonstration durch Haselbrunn unter dem Thema "Den III. Weg zerschlagen - Nazis die Homezone streitig machen" am Samstagnachmittag ist ruhig verlaufen. Das teilte auf Anfrage der Einsatzleiter und Plauener Polizeirevier-Leiter Werner Reuter mit. Er bestätigte zudem einen Vorfall am Stadtwald, an dem der Demo-Zug aus etwa 120 Teilnehmern vorbeikam: Dort hatte eine kleine Gruppe der Partei Der III. Weg Fahnen geschwenkt und Rufe von sich gegeben.

Zu der Demo aufgerufen hatten antifaschistische Gruppen des Vogtlandes mit dem Ziel, auf die "zunehmende Gefahr einer rechten Vorherrschaft" in dem Plauener Stadtteil aufmerksam zu machen. Der Zug setzte sich um 15.15 Uhr am Oberen Bahnhof in Bewegung, zog durch Haselbrunn und kehrte um 17.10 Uhr an den Bahnhof zurück. (em)