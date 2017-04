Plauen: Biker schwer verletzt

erschienen am 01.04.2017



Plauen. Bei einem Unfall auf dem Alten Postweg in Plauen ist am Samstagmittag ein 49-jähriger Biker schwer verletzt worden. Der Mann wurde von einem Pkw erfasst, der nach links in ein Grundstück abbiegen wollte. Der 43-jährige Fahrer übersah den Biker offenbar. Die Polizei bezifferte den Sachschaden mit 11.000 Euro. Zum Unfallhergang wird ermittelt. (fp)