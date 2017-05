Plauen: Drängler schlägt Autofahrer

erschienen am 05.05.2017



Plauen. Ein Drängler hat einem Konkurrenten am frühen Donnerstagabend auf der Hofer Straße in Plauen einen Faustschlag auf den Kopf verpasst. Der Fahrer eines weißen VW Golf nötigte einen 26-jährigen Peugeot-Fahrer zunächst durch dichtes Auffahren und Hupen. Nach einem rasanten Überholmanöver auf der Hofer Straße mussten beide Autos im Kreuzungsbereich zur Böhler Straße an der Ampel halten.

Dort wurde der 26-Jährige vom VW-Fahrer aufgefordert, aus dem Fahrzeug zu steigen. Da er dies verneinte, bekam er einen Faustschlag auf den Kopf. Die Polizei Plauen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 03741-140.